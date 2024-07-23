正港分局｜許光漢被摸下半身　拍檔讚「有夠粗」：什麼病都沒有了

許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌（阿斌）、黃路梓茵（Lulu）、林鶴軒（大鶴）、陳彥佐日前全員集合，出席Netflix台劇《正港分局》記者會。大鶴爆料一場爆哭戲碼，許光漢突然自己加戲，給他一個擁抱，由於導演沒喊停，他順勢加戲摸大腿，形容觸感「有夠粗」，這段戲也讓原本有口吃的大鶴瞬間「什麼病都沒有了」，他馬上號召大家有病就去找許光漢抱一下，Lulu在一旁開玩笑說：「大鶴這次演出沒有拿片酬，片酬就是光漢的擁抱跟大腿。」



《正港分局》拍攝現場很歡樂，監製金百倫還爆料，兩位導演程偉豪和殷振豪常笑到聽不到演員的聲音，馬念先更是歡樂到被指常NG，他們也開玩笑表示看劇不用太認真。而剛宣布結婚的茄子蛋主唱阿斌也跨界獻上表演處女秀，他表示演戲很困難，但婚姻更不容易，至於哪裡最困難？他說：「遇到對的人最困難。」大方放閃。而被問到生子、婚禮進度，他表示：「（生子）順其自然，婚宴也順其自然。」

《正港分局》拍攝現場很歡樂。（《正港分局》劇照）

《正港分局》8月22日上架。（《正港分局》劇照）

《正港分局》8月22日上架。（《正港分局》劇照）

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小隊吃貨擔當陳彥佐分享下戲後瘦15公斤，對此他分享：「拍戲的時候，小胖的角色就是一直吃，而且劇組準備的食物真的都好好吃，我差點就把道具都吃光了！也因為健檢報告的紅字很多，為了自己的健康，所以飲食控制下來，瘦了很多！」《正港分局》8月22日上架。

陳彥佐（左起）、馬念先、王淨、許光漢、Lulu黃路梓茵、黃奇斌、林鶴軒出席《正港分局》記者會。（Netflix提供）

導演殷振豪（左起）、監製金百倫、陳彥佐、馬念先、王淨、許光漢、Lulu黃路梓茵、黃奇斌、林鶴軒、導演程偉豪出席《正港分局》記者會。（Netflix提供）

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