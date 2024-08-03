台啦啦隊女神膀胱炎復發！分享憔悴素顏照 粉絲錯重點仍讚很可愛
撰文：TVBS新聞網
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台灣中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」超人氣成員林襄近年除了應援工作外，還不斷朝影視圈、時尚圈發展，雖然知名度持續攀升，但滿檔的工作行程也使她健康亮紅燈。對此，林襄也在日前透露自己的膀胱炎復發，並曬出一張躺床素顏自拍照，令廣大粉絲們心疼不已。
林襄日前在個人Threads發文指出，她因為膀胱炎復發，近幾日都只能躺在床上當顆馬鈴薯，同時曬出一張躺床自拍照。從照片中可以發現，身穿居家服的林襄頂着大素顏躺在床上，神情看起來十分虛弱憔悴。
貼文曝光後，立刻引來大批粉絲留言關心：
．「應該是要勤上廁所」
．「好好休息一下吧，你都忙碌那麼久了，是該好好讓身體休息一下了」
．「天氣熱容易好發膀胱炎、腎結石，妳的職業又大量運動流汗，水真的要多喝 」
另外，也有一票粉絲笑說，林襄即使素顏仍一樣美麗：
．「依舊神仙級別」
．「為甚麼素顏還這麼可愛」
．「素顏一樣是女神」
事實上，林襄過去曾在TVBS節目《11點熱炒店》中透露，自己因工作關係經常憋尿，平均每隔3個月就會因尿道感染而必須去泌尿科報到，其中有次檢查結果更顯示她尿液中的細菌量高達95%，讓醫生也十分錯愕。
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