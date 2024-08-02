JPEX案｜台灣代言人陳零九由證人轉被告獲「不起訴處分」原因曝光

最新消息，台灣藝人陳零九先前遭JPEX平台詐騙吸金案的受害人控告，身為平台在台灣區代言人的他因此從證人轉被告，昨（1日）他獲北檢不起訴處分，原因也曝光。



陳零九向檢警表示，該平台跟他談好的2千萬代言費，最後只在2022年11月，用價值5百萬元（台幣、下同）的虛擬幣，分2次打進他的電子錢包，他把其中2成的虛擬幣，變現成1百萬給滾石，此後JPEX便未依約支付代言酬勞，雙方在2023年7月就解除合作，「我沒收足代言費，自己也掏錢投資這個平台跟買幣，除了已經虧損的7百多萬，目前還有45萬多顆USDT卡在該平台無法兌現，遠超過當初他們跟我說好可收到的代言報酬」。

陳零九獲北檢不起訴處分，原因也曝光。（IG@diegodtk09）

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檢察官審酌相關事證後，認定「不能光以被告擔任代言，就認定其有參與詐騙吸金」、「若被告真是共犯，不可能將自己資產投入該平台，面臨投資虧損的風險」、「無積極犯罪證據、無主觀犯意及證據顯示與主嫌有犯意聯絡」，因此對陳零九不起訴處分。



而另8位同樣獲不起訴處分的人之中，負責幫新北國王職籃隊拉業務的富庫曼公司劉建甫，一開始被JPEX平台聯繫上，以贊助職籃球隊的方式增加JPEX曝光度，他因此運用和新北國王隊總經理毛加恩認識的人脈，引薦JPEX平台贊助該球隊164萬元，「雖然有從中賺取贊助費差價，也不代表有參與JPEX吸金案」，最後也被檢方以不起訴陳零九的同樣理由，認定並非詐團共犯。

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