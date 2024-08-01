舒淇IG突曬「黑圖」：好久沒有露臉了… 網民驚呼居家模樣嚇死人
撰文：聯合新聞網
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48歲女神舒淇闖蕩演藝圈近30年，至今仍是不少粉絲心目中的女神。雖然近幾年鮮少有新作品，但她平日仍不忘在社群平台與粉絲們互動，她日前曬出美容照，並寫下「好久沒有露臉了」，但因為黑色面膜相當顯眼，讓網友直呼「嚇死人」。
舒淇的IG超過297萬粉絲，最近分享近日美容照，只見她敷著黑色面膜，並露出雙眼與性感豐唇，而她的造型神似電影《星球大戰》系列大反派黑武士，讓大批粉絲紛紛喊「姐姐幽默」、「黑武士！」、「這是誰、俺不認識她」、「女神嚇死人」。
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先前，舒淇在社群放上居家照片，可見她未施脂粉，戴著黑框眼鏡忙碌，文字寫著，「外面風大雨大，人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全，大家請乖乖的待在家裡，不要亂跑。」吃不到外賣的她，只好坐在書桌前，「開著電腦，望著窗外風雨飄搖，花（發）呆 」。
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