正過林襄？她獲封「地表最正啦啦隊女神」 直播1句話令粉絲擔心
撰文：中天新聞網
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樂天女孩（Rakuten Girls）人氣成員Yuri（陳怡叡），因擁有亮眼外型與姣好體態被封為「地表最正啦啦隊女神」。
未料，她26日在直播中脫口「找不到任何繼續留下來的理由」，因此被網友猜測疑有離隊的念頭。對此，Yuri事隔1日在IG限動回應了。
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Yuri 27日在IG限時動態中表示，26日在浪Live生活直播裡所提到近日在球隊的情況，不管什麼原因導致，都不需多解說細節，也不屬於任何人的問題：
只是想表達，每個人在不同階段，都有權利為自己的未來做考量。未來的事誰也說不準，一切順其自然，所以大家也無需過度揣測，過度緊張。
她也期許自己繼續保持初心、做更好的自己，繼續陪伴大家。
根據《東森新聞》報導，對於Yuri在直播中疑似透露首次長達1月都沒有球團活動，經紀人則回應都有積極為她安排工作，「但因為檔期無法配合！」；也提到Yuri下半年有出單曲的計畫，「目前未來的計畫都還在規劃中唷，再請大家給予支持」。
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