女藝人著白色低胸衫返工「上圍」惹途人注目　曾被指撞臉李英愛

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）身材高挑、外型甜美深受球迷喜愛，日前前往大巨蛋工作，還被粉絲拍下「上班路」，好身材一覽無遺，雄偉上圍跟著步伐明顯晃動，連路邊的阿伯都目不轉睛，她忍不住笑說：「阿北（阿伯）應該是被我嚇到了」。



影片中可看到短今穿著白色熱褲、藍色紗裙搭配白色細肩帶背心，除了露出白皙膚色，低胸剪裁讓半顆渾圓呼之欲出，深邃事業線相當搶眼，下身則是露出修長美腿，即使穿著平底鞋，比例看起來非常高挑，而她看到鏡頭露出甜美微笑，相當可愛討喜。

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不過疑似因為走在路上太吸睛，「邊走邊晃」的好身材讓一旁的路人無不投以關注目光，連一旁上了年紀的阿伯都忍不住看了一眼，事實上，她是因為長相神似南韓女星李英愛，才被取名「短今」這個綽號。

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