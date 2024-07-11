女藝人遇變態攝影師險出事　閨密早知情卻選擇隱瞞　原因令人心寒

中天綜合台《同學來了》最新1集主題為「鬥心機搶工作搶男人，這樣的『壞閨密』怎麼偏讓我遇到」；而元元則透露，過去外拍時曾遇到變態攝影師，她向閨密訴苦但對方相當冷漠，後來發現閨密也遇過，卻沒有告知她。



元元表示，她在學生時期會接外拍賺零用錢，卻遇上變態攝影師：「有個網拍攝影師說現場有很多化妝師，叫我自己去就好，不然現場太多人會塞不下，結果到現場完全沒人，只有那個攝影師，而且門還上鎖。」

元元表示，她在學生時期會接外拍賺零用錢，卻遇上變態攝影師。（IG@1105ya）

元元表示，她在學生時期會接外拍賺零用錢，卻遇上變態攝影師。（IG@1105ya）

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拍攝過程也越來越奇怪，對方甚至動手幫她用頭髮：

但我覺得越來越怪的是，他要我做猥褻的表情，我覺得很可怕，攝影師還不讓我走，好險那天是家人載我去拍照，我哥趕快衝上來救我。

元元還透露，她事後向閨密訴苦時，對方冷漠的態度讓她很受傷：「我閨密也有遇過那個變態攝影師，我問她怎麼不跟我講那個攝影師這麼可怕，但她居然回我『我為什麼要跟妳講？』」而阿Ken則猜測對方的心思：

她大概心裡有點不平衡，覺得我遇到不好的事情，妳也要遇到，這樣才算扯平。

琳妲則認為會搶人工作的閨密很糟糕，她也分享遇到過的經驗：「有廠商問我有沒有推薦人選，我的閨密就裝可憐跟我說『妳去就好，妳比較適合這個工作，我沒關係』」，她當時還大氣表示：

沒關係，有福同享，廠商選妳或我都可以

不料，對方竟為了得到工作，竟自降價格還和廠商撒謊，直到她有次聚會遇到該廠商，「他跟我說『妳皮膚很好啊，妳朋友說妳皮膚狀況超級糟，而且價格又貴，所以找她就好』，我當下聽到很難過，因為她是我最好的閨密。」

琳妲則認為會搶人工作的閨密很糟糕。（IG@linda831212）

琳妲則認為會搶人工作的閨密很糟糕。（IG@linda831212）

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