披荊斬棘4名單｜集合中港台藝人　向佐李克勤之外仲有1個爆肌男神

陸綜《披荊斬棘的哥哥》第4季將於2日開播，其中，林志玲老公AKIRA以本名黑澤良平參賽，而言承旭是該節目第1季的「學長」，林志玲前任與現任是否同台備受關注。



大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》宣布第4季參與名單，並於2日首播，出演名單除了「國民姐夫」AKIRA以本名「黑澤良平」登場外，日籍藝人還有石原貴雅參戰；台灣男星則有韋禮安、蔡旻佑、鳳小岳參與其中，香港藝人向佐、李克勤、沈震軒等3人參加。

沈震軒有份參加《披荊斬棘的哥哥》第4季。（IG@sammysumchunhin）

沈震軒有份參加《披荊斬棘的哥哥》第4季。（IG@sammysumchunhin）

沈震軒有份參加《披荊斬棘的哥哥》第4季。（IG@sammysumchunhin）

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此外，許多大陸知名明星也都在其中，包括李澤鋒、袁成杰、井朧、胡夏、熊梓淇、李佳琦、付辛博、杜海濤、尤長靖、慶憐、石凱、高卿塵、焦邁奇、秦昊、朱星杰、王一哲、阿如那、寧桓宇、孫暘、黃瀟、符龍飛、徐海喬、嚴屹寬、王錚亮、梁龍、林依輪等人。



而AKIRA也在微博發文，興奮表示：「披荊斬棘的旅程就要開始了，這趟旅途我經歷了許多前所未有的挑戰。希望我的舞臺，能讓大家感受到Call Me By Fire的力量！一起加油，出發！」更是曬出搭機期間勤練中文的過程，「第一步，學中文，爆難但是每天都能有成長爆開心！ ​​​」

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