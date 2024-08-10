四海重明10大劇情演員盤點　張凌赫景甜仙俠搞笑劇　配角都係亮點

久違的仙俠劇！景甜、張凌赫主演的陸劇《四海重明》，總共36集，7月31日開播，愛奇藝熱度破6500，網友：「男女主角真的很搭」、「張凌赫撩人A感」、「仙俠包裝搞笑劇」、「特效開大絕」！



爆米花小姐特別整理「陸劇《四海重明》10大劇情演員」，仙友一起踏上這場四海遨遊的仙界之旅吧！

【圖輯】點圖放大看《四海重明》10大劇情演員懶人包👇👇👇

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陸劇《四海重明》劇情線上看1.古裝仙俠愛情劇

改編自衣帶雪小說《我有三個龍傲天竹馬》，少女「南顏」為救母親踏入仙途，陰錯陽差與隱瞞身份的在逃帝君「嵇煬」結下生死契約的「靈犀印」，一個是殘害同窗的奇葩毒醫，一個是誅殺同門的末路狂徒，兩人和狐族太子「殷琊」、龍都少組「穆戰霆」組成重明小隊，在森羅萬像中撥開層層迷霧，一路追溯真相，共挽天下危局，換四海清平的古裝仙俠愛情故事，上秒正經，下秒搞笑，很下飯！

陸劇《四海重明》劇情線上看2.化神五尊

當今天下有化神五尊，分別為道天生玄宰「應則唯」、龍都之主「穆廣寒」、天鞘峰劍雄「孟霄樓」、愁山梵海「吃苦大師」以及可以釀出修界第一美酒蟬露悲的「瑤宮南芳主」，應則唯是嵇煬師父、穆廣寒是穆戰霆父親、吃苦大師是殷琊師父、瑤宮南芳主是南顏母親！

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陸劇《四海重明》劇情線上看3.七浮造業書

爆米花小姐前情提要，百年前神懺主「寂明」捨身一擊，憑藉克魔攻法「七浮造業書」降伏魔尊「森羅」，將其斬殺於北境，與之同歸於盡，換得四海重明，至此天下太平，能夠罰魔鑒道的「七浮造業書」化作符靈不知所蹤。其實七浮造業書是「雙生符靈」，分為上下兩卷，一個雲遊四海，一個鎮守穢谷，其一就藏在「南顏識海」之中！

陸劇《四海重明》劇情線上看4.生死契約靈犀印？

出自上古密卷的「靈犀印」，是道侶間的生死誓約，無法化解，除非生死契闊，讀者們可將其視為《蒼蘭訣》同心咒，良緣易散，孽緣無解，非到絕處不能逢生，重點是「生死誓約」不能違背，南顏和少蒼只要分開十里便會自爆而亡，被下印者「少蒼」可以聽到南顏的心聲！

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陸劇《四海重明》劇情線上看5.景甜

景甜飾演南顏，仰月宗弟子，以懸壺濟世為己任，從小製毒煉藥，熟識世間毒蟲，救下身受重傷的少蒼，發現他的病徵跟母親的心疾一樣，以「他有病，我有毒」兩全其美的方式主動強行留下少蒼，把他當成天選試藥人，試煉五毒養心丹。身上有可以掩邪避氣的妖族至寶「銀鮫珠」，被帝君少蒼下了「奪命咒」，不能離開他半步，多次救帝君之命！

陸劇《四海重明》劇情線上看6.張凌赫

張凌赫飾演少蒼，道生天帝君，下一任玄宰，他曾當著玄宰的面屠戮數十人，犯下誅殺同門之罪，被師尊逐出「道生天」，打入魂河水牢，身上有天燭噬骨，沒魂飛魄散的他僥倖逃出來到北境。天下人皆以為他入魔逆道，為了自證清白要尋得失落已久的「七浮造業書」，化名「嵇煬」留在聒噪的南顏身邊。天地悠悠，唯獨在乎的只有南顏，故意成魔，以他殘存之命，換南顏一世長安！

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陸劇《四海重明》劇情線上看7.官鴻

官鴻飾演殷琊，狐族太子，修成人形的狐妖，父母早逝，由姊姊拉扯長大，狐妖被道生天困在封妖大陣，他是漏網之狐。不喜歡男人和女人，只喜歡自己，看不知人間疾苦的龍都少主穆戰霆非常不順眼，略通幻術可破結界，看上南顏身上的銀鮫珠，混入仰月宗，跟宗主達成協議，負責宗門上下的打掃，稱南顏為「姊姊」，一心只想去「穢谷探險遊歷」！

陸劇《四海重明》劇情線上看8.昌隆

昌隆飾演穆戰霆，龍都少主，有龍主親傳的「大日火精」，人傻錢多，遠道而來拜在仰月宗門下。因為讀了帝君少蒼的詩，走上文學之路，立志要開創獨樹一幟的「龍傲天詩派」，一心相信帝君是冤枉的。父親胳膊往外拐，凡事都是兒子的錯，為了讓他跟同道中人一刀兩斷，都會獻上幾十萬靈石，宗主為了靈石留下他，誤把嵇煬當成是少蒼追隨者！

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陸劇《四海重明》劇情線上看9.配角群

《謝謝你醫生》喬振宇飾演道天生玄宰「應則唯」、《狐妖小紅娘月紅篇》范明飾演仰月宗宗主「孟之光」、《慶餘年2》高露飾演南顏母親「南嬈」、《寧安如夢》黃海冰飾演龍主「穆廣寒」、《蓮花樓》段鈺飾演孟之光女兒「孟盈」、《長風渡》趙圓瑗飾畫舫舫主「蝶綰」、《私藏浪漫》王子睿飾演南嬈弟弟「南頤」、《今日宜加油》黃志瑋飾演天鞘峰劍雄「孟霄樓」、《在暴雪時分》施羽飾演愁山梵海「吃苦大師」！

陸劇《四海重明》劇情線上看10.原聲帶

美依禮芽帶來片頭曲〈只若初見〉、插曲有王天戈〈我願〉、方逸倫〈執手〉、李昊〈清晰〉、楊坤〈兩個自己〉，Seventeen徐明浩仙俠原聲帶處女秀〈風吹來的時候〉

陸劇《四海重明》總共36集，8月1日每週三18:00「愛奇藝」更新1集，每週四至日18:00各更新2集！

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