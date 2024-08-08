36歲靚仔男星開騷疑似喺禁煙區煲煙惹爭議　經紀公司回應稱冇違法

「行走的費洛蒙」瘦子日前在桃園陽光劇場舉辦的「本色祭」演出，在現場又唱又邊玩水，台上台下都嗨翻，不過陽光劇場全面禁煙，沒想到瘦子竟在幕後花絮，被發現在後台直接抽煙，引起網友議論，對此，瘦子所屬的本色音樂也回應了。



瘦子日前在本色祭演出時，工作人員有在後台拍攝幕後花絮，當時瘦子脫上衣，露出結實的好身材，但同時也一邊抽煙，這段影片瘦子遭投訴不顧陽光劇場內外全面禁煙的規定，有違法的疑慮，而陽光劇場表示，除吸煙區外禁止吸煙，目前館內無常設吸煙區，如因演職人員、工作人員有吸煙需求或吸煙人口參加者較多的活動，則請團隊設置符合規定之臨時吸煙區。

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對此，本色音樂根據陽光劇場回應，「主辦單位於陽光劇場場內漫遊區邊緣設置兩處吸煙帳篷，作為臨時吸煙區供參與民眾吸煙，並於後台休息室出口及舞台間放置熄煙桶，供演職人員、工作人員吸煙。」

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