男藝人否認係劈腿慣犯　卻自爆酒後亂性：很多人都發生過類似的事

藝人沈建宏先前被網紅女友Bella爆料是劈腿慣犯，直指他「背地裡是個道德淪喪的渣男」，隨後他也在臉書道歉稱自己是不稱職的另一半，5日他為張傑舉辦的健身比賽《Muscle Star 健美之星》露面，認了自己曾酒後亂性犯錯過一次。



對於交往2年的Bella爆料他劈腿、花錢召妓，沈建宏否認，僅承認去年因酒後亂性過一次，「我喝多了不記得了，斷片，醒來發現在人家家裡，我相信很多人可能都發生過類似的事情。」但他強調花錢召妓並非事實，那只是聊天軟體和詐騙集團打發時間的無聊對話，封鎖對方後被Bella誤會，「她不安全感比較強，會吃醋。」表示前女友不喜歡他和異性聯絡，但也表示「要求別人自己也要做到，不然這樣雙標。」

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沈建宏表示自己原本今年就要向Bella求婚，連婚戒都有在看，無奈兩人從去年到今年不斷爭吵分分合合，Bella最終決定發文鬧翻分手。沈建宏坦言最近不想再戀愛「因為我自己有點戀愛腦，只要一談戀愛就整個人就是會消失，連朋友都找不到我那種，我對感情比較笨一點，然後感情學分也可能還沒修好，還在努力。」

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沈建宏透露目前與Bella分手後雙方同意暫時成為「陌生人」，之後不排除任何可能，兩人的合夥事業也不會受影響，但也坦言女友鼓勵他投入的雞肉事業將營業至五月，6月回歸演藝圈拍戲。

沈建宏捲劈腿事件後首次露面。（中天新聞網授權使用／記者陳曉涵攝）

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