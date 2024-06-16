日本人眼中台灣最知名藝人是誰？一神級美女揮底徐若瑄林志玲奪冠
撰文：TVBS新聞網
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有台灣YouTuber在日本街頭隨機街訪，要當地居民選出在日本最有名的台灣藝人，沒想到一百多人之中，只有兩個人認出周杰倫，最後由TWICE的周子瑜拿下冠軍，在日本發展的徐若瑄也被許多日本人認出來。
我們是台灣YouTube頻道，不好意思可以做個短問卷嗎。
全部不認識。
印著林志玲、徐若瑄，周杰倫、周子瑜和金城武的照片，好多日本人都說不認識，不過這位台灣YouTuber不死心，在東京的下北澤街頭，隨機訪問民眾，認得出他們是誰嗎。
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可以只認臉嗎，這個跟那個，徐若瑄我知道我知道。
這位好像有，名字是，徐若瑄，徐若瑄。
曾在日本發展的徐若瑄，果然還是有一定的知名度，拿下20票。至於日本媳婦林志玲，不少人是對她的臉有印象，但聽到先生的名字後，才恍然大悟。
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她是AKIRA的太太，對對，EXILE AKIRA
而壓倒性的勝利，就是當紅KPOP團體，TWICE的台灣成員周子瑜。
我最喜歡子瑜，我喜歡TWICE，你看是子瑜。
甚至還有民眾把子瑜的小卡當成手機殼，足以見得她的高人氣，最後以39票拿下冠軍，但出乎意料的是，華語界的天王周杰倫，在一百多人的訪問中，只有2個人認出他。
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把手牽著一起夢遊，聽媽媽的話別讓她受傷。
其實周杰倫四月初才在日本橫濱，開完兩場演唱會座無虛席，也是他時隔16年到日本開唱，成為第一位在該場地，舉辦演唱會的華人歌手，顯見周杰倫的地位，依舊是天王等級。
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