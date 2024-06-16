日本人眼中台灣最知名藝人是誰？一神級美女揮底徐若瑄林志玲奪冠

有台灣YouTuber在日本街頭隨機街訪，要當地居民選出在日本最有名的台灣藝人，沒想到一百多人之中，只有兩個人認出周杰倫，最後由TWICE的周子瑜拿下冠軍，在日本發展的徐若瑄也被許多日本人認出來。



我們是台灣YouTube頻道，不好意思可以做個短問卷嗎。 YouTuber林冠廷

全部不認識。 日本民眾

印著林志玲、徐若瑄，周杰倫、周子瑜和金城武的照片，好多日本人都說不認識，不過這位台灣YouTuber不死心，在東京的下北澤街頭，隨機訪問民眾，認得出他們是誰嗎。

外貌清純的徐若瑄當年接拍三級片引起不少轟動。（電影劇照）

在日本發展的徐若瑄也被許多日本人認出來。（資料圖片）

【圖輯】點圖放大看更多徐若瑄IG靚相👇👇👇

+ 27

可以只認臉嗎，這個跟那個，徐若瑄我知道我知道。 日本民眾

這位好像有，名字是，徐若瑄，徐若瑄。 YouTuber林冠廷vs.日本民眾

曾在日本發展的徐若瑄，果然還是有一定的知名度，拿下20票。至於日本媳婦林志玲，不少人是對她的臉有印象，但聽到先生的名字後，才恍然大悟。

日本媳婦林志玲，不少人是對她的臉有印象，但聽到先生的名字後，才恍然大悟。（IG@chiling.lin)

日本媳婦林志玲，不少人是對她的臉有印象，但聽到先生的名字後，才恍然大悟。（IG@chiling.lin)

【圖輯】點圖放大更多林志玲靚相👇👇👇

+ 26

她是AKIRA的太太，對對，EXILE AKIRA YouTuber林冠廷vs.日本民眾

而壓倒性的勝利，就是當紅KPOP團體，TWICE的台灣成員周子瑜。

我最喜歡子瑜，我喜歡TWICE，你看是子瑜。 YouTuber林冠廷vs.日本民眾

甚至還有民眾把子瑜的小卡當成手機殼，足以見得她的高人氣，最後以39票拿下冠軍，但出乎意料的是，華語界的天王周杰倫，在一百多人的訪問中，只有2個人認出他。

周子瑜以39票拿下冠軍。（IG@thinkaboutzu）

周子瑜曾於IG分享童年照。（IG@thinkaboutzu）

【圖輯】點圖放大看更多周子瑜靚相👇👇👇

+ 66

把手牽著一起夢遊，聽媽媽的話別讓她受傷。 周杰倫《聽媽媽的話》

其實周杰倫四月初才在日本橫濱，開完兩場演唱會座無虛席，也是他時隔16年到日本開唱，成為第一位在該場地，舉辦演唱會的華人歌手，顯見周杰倫的地位，依舊是天王等級。

有台灣YouTuber在日本街頭隨機街訪，要當地居民選出在日本最有名的台灣藝人。（YT@台客劇場）

有民眾把子瑜的小卡當成手機殼，足以見得她的高人氣，最後以39票拿下冠軍。（YT@台客劇場）

壓倒性的勝利，就是當紅KPOP團體，TWICE的台灣成員周子瑜。（YT@台客劇場）

延伸閱讀：

高雄1男2女陳屍飯店！死者身分曝 生前是「網紅廚師」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】