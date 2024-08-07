39歲混血女神被指「斷崖式衰老」IG素顏入鏡以3張仙氣相反擊網民

39歲女星許瑋甯擁有漂亮的混血臉蛋，憑著清新氣質、精湛演技，是不少人心目中的女神代表，日前她到大陸參加青年影展，豈料竟遭部分網友狠酸「崩壞了」、「是不是有點斷崖式」。



對此，許瑋甯透過限時動態反擊，還大方曬出素顏自拍照，真實膚況也表露無遺，表示「可可愛愛」。

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日前許瑋甯身穿一襲黑色露背長裙，登上「FIRST青年電影展」紅毯，引來網友大讚「許瑋甯真的好美」、「好漂亮啊」，卻有部分酸民針對她的容貌批評：

「是不是有點斷崖式？以前很美的」

「怎麼變成這樣阿....感覺跟鏡頭前差好多」

「似乎老了許多」。



6日凌晨，許瑋甯在7日過40歲生日前夕，在IG曬出自拍照，只見她只穿著黑色小背心，頂著純淨素顏入鏡，其中1隻手摸著許瑋甯的臉蛋，似乎是老公邱澤的手，襯托出她白皙細緻肌膚，狀態相當好，臉上絲毫無歲月痕跡，她在貼文中表示「聽說斷崖式崩壞的我也是可可愛愛」，正面回應前陣子網友酸言酸語。

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