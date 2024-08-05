星二代街頭舉牌徵乾爹有錢就做得 網民批加入成人平台後冇底線
撰文：聯合新聞網
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缺錢繳房貸？日前因加入成人直播平台SWAG而聲名大噪的陳沂，日前突然現身台北西門町，攜手SWAG性感辣妹Kimmy一同「徵乾爹」。陳沂的條件簡單粗暴，直喊：「要有錢」，並歡迎「祥祥」報名。
自加入SWAG後，網紅陳沂的聲勢不斷上漲。日前她突現身西門町街頭，手持紙板，上面寫著大大的「徵乾爹」三個字，並附註「要有錢！」、「幫我繳房貸更好」、「歡迎祥祥來報名」等字眼。紙板還附上陳沂的SWAG帳號，並寫道「想和我1對1約會」、「8/24 等你唷」等文字。同場的正妹直播主Kimmy也不遑多讓，她的徵乾爹文更直接寫出「好用舒服最重要」、「我很會搖」等令人遐想的字句，並表示「不是祥祥也可以」，吸引不少路人圍觀。
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網友看到照片後，紛紛留言表示「加入SWAG後開始沒極限了」、「陳沂旁邊那個我可以」、「還來得及報名嗎」、「真的可以1對1約會？」等，對於陳沂現身街頭舉牌，SWAG 公關也證實，為了迎接本週的七夕情人節，平台將在8月5日到8月11日舉辦一場「誰是我乾爹」的線上衝榜活動，只要打賞包含陳沂在內的活動主播，成為榜首的觀眾，就能與心儀的主播在8/24進行1對1約會。陳沂表示，在街頭徵乾爹，就是為了活動宣傳造勢，希望能找到一起過節的乾爹。
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