21歲女偶像退團拍大尺度寫真 大蘋果放胸前「一有對比睇落好細」
撰文：ETtoday
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曾是日本偶像女團《IIIIIIIDIOM》成員的奥村梨穂，退出後轉職為YouTuber及寫真偶像。近日，她為了宣傳新的數位寫真集，PO出工作時的側拍照，瞬間吸引大批網友朝聖。
「這是一部非常重要的作品」，奥村梨穂在IG上PO出7張照片表示，她很開心新的數位寫真集《柔軟、豐滿》於6日發布，「這是我親自監督的第一個作品，我從中學到了很多東西」，並呼籲粉絲購買。
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照片顯示，奥村梨穂身穿比堅尼，在屋內拿著手掌大的青蘋果及紅蘋果擺拍，吸引不少粉絲留言朝聖。此外，該照也被分享至PTT而引起台灣網友討論：
「天賦異稟」
「要拿西瓜才會贏了」
「我選有青筋的」
「感覺腰好細」
「青筋太誇張」
「是奧村梨穗沒錯，畢竟是I cup」
「日本女生真的比例很猛」。
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據悉，奧村梨穂於2003年5月9日出生於熊本縣，今年21歲，2022年以偶像團體成員身分出道，並在2023年因泳裝而爆紅，同年從團體畢業，目前以自由工作者拍攝YouTube影片及寫真。
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