支嚳儀背負金手指罪名　被指出賣曹敏寶龍婷：正義嘅人會幫你發聲

繼前港姐冠軍曹敏莉親妹曹敏寶（Mable）今年年初爆出疑與《中年好聲音》參賽者人夫梁浩銓搞婚外情之後，龍婷亦被影到與資深演唱會製作人丘亞葵約會，更在車廂內激咀，二人因此難逃遭無綫雪藏的同一命運。不過近日有報道指，支嚳儀疑因擔心地位受威脅而做「金手指」，出賣兩人向媒體爆料。

近日有報道指，支嚳儀疑因擔心地位受威脅，做「金手指」向媒體爆龍婷及曹敏寶料。（陳順禎攝）

支嚳儀（Venus）今日（12/8）現身電視城出席TVB Plus《我推的野男Live ！》綵排，對於無辜被傳做金手指連環出曹敏寶及龍婷，支嚳儀接受《香港01》訪問時表示：「本身我都係從事烘焙教學生意，喺做生意嘅過程唔係你哋常人想像咁簡單，要喺事業由零變有，當中好有好多人去反抗你，誣蔑你，亦會去攻擊你，又或者拒絕你。其實因為以前我有啲咁嘅經歷，對於我嚟講，今次係完全係娛樂圈嘅初體驗，先知有呢種感覺。」

支嚳儀今日（12/8）現身電視城出席TVB Plus《我推的野男Live ！》綵排。（陳順禎攝）

Venus續說：「對於呢次嘅風波，我就會好似以前啱啱創業咁，專注喺問題上面，同埋專注喺一啲開心嘅事情上面。（怕唔怕外界誤會你？）其實清者自清，同埋唔使自己去澄清，因為身邊嘅人係會幫你澄清，咁所以有時覺得自己又唔使講太多嘢，因為團隊同埋正義嘅人會幫你發聲。(但背負金手指罪名！）人生就係咁，無論你做咩行業，又或者咩年紀，都會有機會被人刻意去抹黑，咁所以可以喺度話畀觀眾聽，由一個素人變藝人嘅時候，內心一定要強大，千祈唔好畀一啲失實嘅報道去影響自己。不過無論點，真相始終有一日係會浮面，總之Keep住自己，唔好覺得俾人陷害，就去諗吓嗰個人係邊個，跟住要報仇，呢樣嘢我係冇，總之Keep住自己磁場係乾淨就得。」

對於被指「金手指」，Venus表示清者自清，不會去諗被陷害就要復仇。（陳順禎攝）