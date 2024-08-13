49歲第一美女驚現蛇精臉「靚樣大進化」超尖下巴口嚇窒網民：好怪

平時常會參加投入公益活動的林志玲，日前為大陸一個公益活動拍攝宣傳影片，不過影片一上線，讓不少網友都驚呼差點認不出，而這一切都是濾鏡惹得禍。



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林志玲在微博上分享公益活動的宣傳影片，只見影片中林志玲的臉變成「蛇精臉」，超尖的下巴讓人感到很突兀，蘋果肌的效果更是已過頭，顯然在拍攝影片時，過度使用濾鏡，網友看了都驚呼「女神臉怪怪的」、「臉怪怪的，看著科技感滿滿啊，過頭了」、「你誰啊？」

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