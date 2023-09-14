假面女郎專訪｜高賢廷認整容　打戲拒用替身受傷一位置仍未康復

Netflix韓國劇集《假面女郎》堪稱限制級版醜女翻身戲碼，有不少裸露、性侵、分屍等鏡頭，主角「金貌美」整形後大開殺戒，新人演員李寒別、偶像出身的林珍娜和資深視后高賢廷分別詮釋3人生階段，高賢廷透露劇中最後一場殘忍打戲她堅持不用替身，左肩直到現在都非常疼痛。



高賢廷、李寒別接受台灣媒體線上聯訪，52歲高賢廷作品多不勝數，2009年以《善德女王》拿下韓國百想藝術大賞視后。這次剪去招牌長髮，扮演入獄15年的中年「金貌美」，原著設定中，「金貌美」受整形後遺症影響外貌大變，高賢廷坦言當初接下角色對此完全沒有掙扎：「雖然這是角色重要的細節，但我扮演她的精髓不在外表，她到後期也已經不在乎外貌了。」

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劇中她和另一演員廉惠蘭有激烈肉搏戰，為了連貫感，她拒絕替身：「我跟導演說也許我的特技不如替身演員，但我還是想自己上。我有許多用左肩著地的打戲，我確實受傷了，到現在還很痛。」這也是她整部戲中印象最深刻的場景。

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她也補充，最後她倒在女兒懷裡吐血的戲更令她難忘：「金貌美的女兒在整理母親的物品時，看到那捲錄影帶，年幼的金貌美結束舞台表演，享受著眾人的掌聲，鏡頭特寫她非常開心的臉，那一瞬間時間倒流，那是一個還沒有在生活中做出任何決定的孩子的臉，以這種方式結束，感覺非常溫馨，充滿希望。」

高賢廷曾經在節目中大方承認動過眼睛和鼻子，對於現代人的容貌焦慮，她坦白「外貌確實重要」，但不要過度在意：「如果你只在乎外表，或是它成為你優先考量，就會變成嚴重的問題，我們又不是娃娃或機械人，如果只關注外表，代表你放棄作為一個人類的完整生活。」她分享人應該先和周圍的世界建立連結，思考如何生活得更好，有餘力再去考慮外貌。

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