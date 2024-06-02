最美小三韓韶禧美貌疑進化被傳整容　一原因被批「睇落好Cheap」

日前，Dior於首爾聖水洞概念店舉辦活動，現場眾星雲集，包括：NewJeans Haerin、車銀優、丁海寅⋯⋯等高人氣韓星都紛紛到場，當中身為品牌大使的韓韶禧亦出席了該場活動，結果沒想到卻因為身上的刺青，引來網友們的熱議，甚至有網友直言：「她的刺青讓她看起來很廉價。」



稍早，韓韶禧現身Dior於首爾聖水洞概念店的活動，她身穿由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的Dior Dioliviera系列水綠色連身裙，其中大露背和露側腰的設計，讓她的好身材與白皙美背展露無遺，不過也意外露出了她側胸的刺青。

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韓韶禧的刺青很快地就在網路上引起熱議，引起正反不一的兩極評價，多屬網友都認為側胸的刺青不符合她當天穿著的禮服的風格，甚至有網友直言她身上的刺青反而讓整身的造型看起來很廉價，此外，也有部分網友認為韓韶禧的外表好像長得跟之前不太一樣，暗指她「進廠維修」，不過也有網友出面緩頰認為韓韶禧看起來仍相當漂亮。

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