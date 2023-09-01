假面女郎劇評｜韓女整容走不出悲劇宿命　一個面具揭穿人性黑暗面

Netflix上最近熱播《假面女郎》（Mask Girl）因其獵奇的題材與大膽的畫面引發話題，講述一名從小懷抱明星夢但長相普通的上班族，夜間戴著面具進行直播，火辣的身材讓她擁有大量的粉絲，卻意外捲入了謀殺，引發一連串越來越離奇的事件。



本劇是由漫畫改編，曾執導過《抓住救命稻草的的野獸們》的金容勛擔任編劇及導演，不得不說Netflix無論是在選材或是選才都眼光精準，在觀看本劇的時候我竟時不時想起朴贊郁或是昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino），導演在畫面的掌握有效地發揮這個獵奇又帶點悲戚的故事。

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《假面女郎》共7集，每集都是以不同角色的名字為題，以單一角色作為核心出發，而這七段橫跨不同時空以及時序背景的故事，又全因主角金貌美而詭異的串在一起。在看第一集的時候，對於接下來的發展還未可知，一直到第二集當中，朱悟南為了貌美殺了人之後，接下來的事件如骨牌效應般超展開，最後一發不可收拾。每一集的故事都可以單獨來看，也各有精彩之處，無論是剪接或是攝影都出奇地好，節奏更有那種屬於韓國片的黑色幽默。

除了朱悟南外，其他集數的主角皆為女性，這幾位女性的命運盡數不同，唯一的共同點就是相當悲慘。因外貌而感到自卑的金貌美，丈夫外遇而獨自拉拔兒子長大的金慶子，同樣因外表而去整形的金春愛，還有那成彷彿繼承母親悲慘命運的金美貌，同樣都是因為表面（外貌、身份）而不見容於社會，最後成為社會的犧牲品，別忘了其實朱悟南也是，《假面女郎》所要陳述的，或許就是華美的面具或假象是人類最好的保護色，卻也反映了人性「偽善」的黑暗面，和這些小人物的淒涼。

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如同網路熱議，三個時期的女主選角都相當符合原著，但更令我驚豔的是飾演金慶子的廉惠蘭，雖然同樣是出演中下階級的中年婦女，但她的詮釋又讓這個瘋狂極巨執念的母親更加令人害怕。從一般講話的神情，那口無遮攔又處處計較的神態，到看見兒子屍體那撕心裂肺的悲痛，誇張確認令人信服，就是這樣全心全意的投入（找尋兒子、復仇），讓她變成最可怕的大魔王，廉惠蘭又再次展現自己突破性的演技。

《假面女郎》一上架即打入Netflix最受歡迎節目十大，其後更揮底《驅魔麵館》及《百變艾琳》等人氣劇登上榜首。（截圖）

《假面女郎》絕對不是所有人的菜，極其獵奇又扭曲的故事與角色都令人坐立難安，但其拍攝之好，都讓人回味無窮，錯過可惜。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：凱爾，原文：影評｜《假面女郎》新式暴力美學，原來我們都戴著面具】