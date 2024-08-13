52歲男星涉持30部未成年性影像 曾情緒失控踢爆多個娛圈秘聞
撰文：聯合新聞網
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黃子佼因持有7部未成年性影像，依台灣違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，12日下午他再度出庭答辯，不過檢方已查出黃子佼另涉嫌持有約30名未成年被害人的性影像，台灣律師李怡貞發文怒批之前早已猜測到。
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台灣律師李怡貞透露之前上節目時就說過「絕對不止七位，七位真的只是明顯看得出來是未成年」，如今檢方查到約30名被害人中有人被錄到性影像時未滿18歲，有人只有15、16歲，有人被拍攝當時是小學剛畢業準備升中學，也有被害人實際年紀只有足齡11歲，網友們紛紛驚呼：
「真的好髒 好髒 好髒.... 到底要怎麼保護我們的孩子啊」
「真的很怒」
也有網友稱讚「李律超神的」。
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