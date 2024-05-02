黃子佼疑性侵　曾寶儀突認「有段痛苦過去」：證明自己是值得存在

藝人黃子佼身陷性騷、性侵風暴，還被控持有未成年少女不雅影像，慘遭撻伐至今持續神隱，而過去和他相關的人也陸續被牽連，然而舊愛阿寶（曾寶儀）絲毫不受影響，但她近日在IG發影片突然認了曾有段痛苦的過去，坦言「心裡很缺」。



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曾寶儀近日在IG上分享了一段「曾寶儀的人生藏寶圖」影片，她說「如果不是因為我曾經心裡很缺，很缺被需要、被認同的感覺，我不會這麼努力學習也好，這麼努力的想要在這個地球上證明自己是值得存在的也好。」而這些努力造就了她的體驗，體驗也造就了曾寶儀。

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阿寶說走了這一圈之後她清楚明白，「過去曾經看起來是很痛苦的，掙扎也好、學習也好，最終都是要讓我成為現在的我！」而這些過程就像是鍊金術一樣，「我經過了很痛苦的萃取跟蒸餾，然後成了一個東方調性的寶儀精油！好啦，我是柑橘類…所以這些東西都是互通的那種感覺。」

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