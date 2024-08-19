法證先鋒6第6集劇情｜黃宗澤點知蔣祖曼秘密　前男友搵上門求復合

法證先鋒6第六集劇情：

黃宗澤往日本繼續尋人，王敏奕的同學吳業坤找到其民宿的熟客，那人表示曾見過王敏奕。蔡潔在一快餐店遇到關楚耀，二人相談甚歡，蔡潔表示已經是連續第十天遇上關楚耀。

黃宗澤往日本繼續尋人但不果。(影片截圖)

蔡潔在一快餐店遇到關楚耀，二人相談甚歡。(影片截圖)

蔣祖曼是國際名模，但因為太久沒走秀而在家穿起華麗的衣服，她卻摸起微凸的肚子……剛好黃宗澤把「外賣」送到她家，但卻被蔣祖曼誤以為他對自己有意思，黃宗澤馬上曬出婚戒制止她繼續亂想。

蔣祖曼因為太久沒走秀而在家穿起華麗的衣服。(影片截圖)

蔣祖曼卻摸起微凸的肚子。(影片截圖)

蔣祖曼誤以為他對自己有意思，黃宗澤馬上曬出婚戒制止她繼續亂想。(影片截圖)

黃宗澤像知道了一些事情般，認為經理人幫忙點的外賣不適合她吃，就把外賣讓馮皓揚吃。於是黃宗澤則到她家親自下廚，本身就已經精通廚藝的黃宗澤，未知這一餐是否由他親手煮？

黃宗澤認為經理人幫忙點的外賣不適合她吃，就把外賣讓馮皓揚吃。(影片截圖)

黃宗澤則到她家親自下廚。(影片截圖)

黃宗澤則到她家親自下廚。(影片截圖)

蔣祖曼倒出「紅酒」，立即被黃宗澤制止，難道黃宗澤已經知道蔣祖曼的秘密？蔣祖曼立即表示杯中的是「提子汁」。

蔣祖曼倒出「紅酒」，立即被黃宗澤制止。(影片截圖)

網紅趙璧渝接獲閨蜜楊慧冰（郭千瑜飾）的求救電話，趕至酒店房間，驚見床上躺著一具赤裸男屍，郭千瑜身上有不少傷痕。死者是富家公子周榮添（吳兆麟飾），郭千瑜被控謀殺，但她堅稱自己被下藥施暴，但種種證據顯示她似是自願跟吳兆麟上房。

網紅趙璧渝接獲閨蜜楊慧冰（郭千瑜飾）的求救電話。(影片截圖)

郭千瑜被控謀殺，但她堅稱自己被下藥施暴。(影片截圖)

郭千瑜身上有不少傷痕。(影片截圖)

郭千瑜懷疑被性虐待。(影片截圖)

蔣祖曼最終被前男友、大馬富家子李啟（鄭衍峰飾）找到，鄭衍峰逼她返大馬。蔣祖曼不肯，明確表示二人已分手，但鄭衍峰卻覺得她在「扭計」，認為只要花錢她就會跟自己回去。鄭衍峰自顧自的拋出很多自以為的「好條件」，讓蔣祖曼跟他回去，可惜蔣祖曼不為所動，只想與他分手。

蔣祖曼最終被前男友、大馬富家子李啟（鄭衍峰飾）找到。(影片截圖)

鄭衍峰自顧自的拋出很多自以為的「好條件」，讓蔣祖曼跟他回去。(影片截圖)

阮嘉敏相信郭千瑜沒有說謊，向林正峰詢問有關迷姦藥物的資訊。法證部為早日找出郭千瑜與吳兆麟案件的答案，於是沒日沒夜的加班。林盛斌進去實驗室第一句就是催促大家快點下班，但在場沒人理會他，繼續自顧自的工作。林盛斌見沒人理他，於是尷尬的抱著剩下的兩箱證物回辦公室一起「OT」。

法證部為早日找出郭千瑜與吳兆麟案件的答案，於是沒日沒夜的加班。(影片截圖)

林盛斌進去實驗室第一句就是催促大家快點下班，但在場沒人理會他，繼續自顧自的工作。(影片截圖)

林盛斌見沒人理他，於是尷尬的抱著剩下的兩箱證物回辦公室一起「OT」。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)