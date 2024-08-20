35歲出軌名人搵「除念師」針灸畫面嚇窒人　網民起底師傅背景可疑

針灸不僅是華人圈常見的治療方式，日本也發展出自己的派門，同樣也頗受當地人歡迎。然而這陣子日本出現一位叫做「白川」的針灸師，許多當地藝人、運動員都找上門，接受他的治療，就連福原愛也是座上賓。然而他收費高昂，每堂30分鐘的課程要價日幣20萬元，甚至還自稱是「除念師」，相當詭異。



日本演員窪田正孝日前在Instagram上分享數張接受針灸治療的照片，然而額頭、頭皮、胸口插滿針灸針的照片太驚悚，還被Instagram判定是「恐怖照片」並標註警告。他本人則表示這種「根本治療」效果驚人，雖然自己長期以來都對於心靈、身體與健康方面深感興趣，不過這次治療是窪田正孝「第一次體驗到深入到靈魂核心的治療」，他也深感震撼。

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由於窪田正孝發表的內容太過「玄學」，日本網友循線追蹤，發現接受的是來自一位名叫「白川」的針灸師的治療。根據白川在Instagram上的資訊，他的店面位在東京新宿，30分鐘的課程就要日幣20萬元，相當驚人。白川還在個人部落格上表示自己有在開班授課，理論課加實習課共7小時，價格為日幣26萬元，還稱「就算沒有針灸師的國家考試證照也沒關係，任何人都能參加研習」，相當可疑。



白川也在個人SNS上分享許多藝人接受針灸治療的照片，其中包含「湘南乃風」團長REDRICE、美魔女演員熊谷真實、松田翔太的演員媽媽松田美由紀、老歌歌手鄉裕美、新生代夯星成田凌、歌舞伎界的十一代目市川海老藏，其他還有體操選手西岡隆成、籃球選手辻直人、排球選手大山加奈等人。福原愛則在7月12日前往接受治療，白川還大讚她：「至今從沒見過如此堅強的人。」

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然而白川詭異的不僅止於此，在原本的Instagram簡介上還寫說自己是「除念師」，能解決「物理症狀、不可見的症狀、除念、提升層次」等。白川在個人部落格上更寫到，接受他的針灸治療後，不僅能開始朝著自己人生正確方向前進、也能強制讓周遭環境轉為正確方向，進而實現夢想，甚至好運跟著來、工作順遂、財運滾滾，還能理解到何謂真理，甚至有患者「見證」自己的牙病、乾癬都因針灸好起來。



雖然針灸確實有一定療效，但白川提及的似乎已經超出常理範圍，讓許多人認為其中有詐，尤其已經在演藝圈蔓延開來，是否會演變成另一種新興宗教也令人擔心。也有人開玩笑表示，「就連《獵人》裡頭的除念師，他們的念能力都沒這麼好用呢！」

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