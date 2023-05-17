風水｜開門見灶成買樓最大禁忌「隨時冇命」網民勸咪買：不是迷信

買樓是大部分人一生中最大筆的消費，每個人睇樓時在意的點也不一樣，一名台灣網民便發文表示，看房子看到幾間物件裝設開放式廚房，但爸媽卻對此相當反對，並認為「開門見灶」風水不好，這說法令原PO困惑，認為現在物件室內大多僅20多坪，為了視野通透通常會用開放式廚房，為此多加一個拉門實在礙眼。貼文曝光之後，引起許多網民熱議，內行網民更提出2理由極力勸退。



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一名網民近日在論壇PTT發文，表示詢問「開門見灶很嚴重嗎？」貼文表示，爸媽強烈反對打開門，就會看見開放式廚房的房子，認為這種房子的風水不好；不過原PO反駁，現在物件大多僅20多坪，為了視野通透多會裝設開放式廚房，而他認為因為傳統風水上的「開門見灶」禁忌，多加裝一個拉門實在很礙眼，且開放式廚房的油煙問題，買個馬力足夠的抽油煙機就可以解決，再加上原PO平時在家最多也只是下水煮泡麵、水餃而已，讓他實在不懂「開門見灶哪裡不好？」

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貼文曝光引起網民熱議，不少內行網民認為這個問題好解決，「加一個拉門把一字型廚房都遮住就好」、「弄一個屏風就好啦」、「我之前住的社區兩房大多這種格局，如果爸媽有意見請他們出錢啊」、「現代人又不煮，廚房應該廢掉移到陽台才對」、「看起來採光不錯，而且你自己喜歡最重要」、「錢都沒有還管什麼風水」。

不過也有網民留言勸退，「不好啦，最容易發生火災的地方在門口」、「火災逃生是實際的問題」；另外也有人指出「開放式廚房真的是很不實用的格局設計，完全無法想像開放式廚房煮菜時，客廳跟其他房間的味道會有多精彩」、「風水我是不在意，但非獨立廚房，在煮飯時整個房間都會很悶油煙味很重」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買房格局「開門見灶」爸媽強烈反對！他困惑問：很嚴重？ 內行揪2點關鍵勸退「不是迷信」】