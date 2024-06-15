旅行住宿揭秘｜外國酒店不設420號房？唔係迷信而是「這原因」

每逢放假，不少人都喜歡出外旅遊，在外地住酒店時，不知道你有沒有發現外國不少酒店的房間有419號及421號，卻唯獨缺少「420」號房，不免讓人感到匪夷所思。



據外媒《Daily Mirror》報導，不少星級酒店都沒有420號房，原因竟與「大麻」有關。其實4月20日為一年一度的「國際大麻日」（Weed Day），大麻使用者會相約在當天下午4點20分左右吸食大麻煙，呼籲各國政府將大麻除罪化與合法化。

報導指出，愛好者們除了在特別的時間聚會，甚至會直接到420號房吸食大麻，或是偷走「420號」門牌做紀念。因此不少酒店為了省去麻煩，就選擇不設立420號房，甚至有部分酒店會以「419+1」的方式代替420號房。

事實上，各國酒店都有不同的忌諱。華人文化中，因為中文「4」的讀音與「死」類似，所以多數酒店會自動跳過4樓或4號房；另外西方國家認為「13」是不祥的數字，因此部分酒店也沒有13樓。

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