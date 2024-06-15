旅行住宿揭秘｜外國酒店不設420號房？唔係迷信而是「這原因」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
每逢放假，不少人都喜歡出外旅遊，在外地住酒店時，不知道你有沒有發現外國不少酒店的房間有419號及421號，卻唯獨缺少「420」號房，不免讓人感到匪夷所思。
據外媒《Daily Mirror》報導，不少星級酒店都沒有420號房，原因竟與「大麻」有關。其實4月20日為一年一度的「國際大麻日」（Weed Day），大麻使用者會相約在當天下午4點20分左右吸食大麻煙，呼籲各國政府將大麻除罪化與合法化。
報導指出，愛好者們除了在特別的時間聚會，甚至會直接到420號房吸食大麻，或是偷走「420號」門牌做紀念。因此不少酒店為了省去麻煩，就選擇不設立420號房，甚至有部分酒店會以「419+1」的方式代替420號房。
事實上，各國酒店都有不同的忌諱。華人文化中，因為中文「4」的讀音與「死」類似，所以多數酒店會自動跳過4樓或4號房；另外西方國家認為「13」是不祥的數字，因此部分酒店也沒有13樓。
延伸閱讀：酒店房最多人偷物品Top20 床褥電視都有人偷？第一名竟不是拖鞋👇👇👇
+13
內地酒店客房畫作太詭異 住客嚇破膽投訴 倫敦有康熙床頭相伴眠旅遊注意｜入住酒店空姐教路「用水樽檢查」秒知房間是否安全乾淨旅遊注意｜怕房務員執房搞亂晒？日本酒店教路：出外前三點要留意日本旅遊陷阱｜酒店官網訂房額滿/其他網有房？網民指別信1類網站酒店行政酒廊揭秘 免費美食加管家服務 6大集團Club Lounge介紹旅行周圍住慘變「床蝨」點心？資深酒店員工教路房間這幾處要檢查奢華酒店退房「羊毛黨」廁紙都攞太肉酸？體面帶走小物品其實唔難為何酒店房間有體重磅？內行人解釋是「這原因」 網民提出有妙用酒店退房必拿備品 首選係牙刷？執房員工吐心聲 最愛顧客咁樣做旅行住宿心得｜預訂這些奢華酒店 勸你別貪平揀「乞丐房」旅行住宿心得｜預訂這些奢華酒店 你住基礎房就足夠好了酒店房間真乾淨？房務員教路：這種要酒精消毒，這些最好再洗一下食榴槤｜內地女酒店房吃榴槤險被重罰3千港元 3大食物酒店視大忌
延伸閱讀：
巴黎地標暫停開放 為抗議財務管理方式不當 艾菲爾鐵塔員工今發動罷工
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】