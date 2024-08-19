私藏浪漫劇評｜激好評突圍暑假檔陸劇　張佳寧獲封「內娛孔孝真」

「告訴張萬森，今年不用下雪了。」年初電影版《一閃一閃亮星星》「下雪場」刷爆朋友圈、7.02億（人民幣、下同）的票房成績還歷歷在目，短短半年，觀眾集體「移情別戀」，因為張佳寧跟魏哲鳴的CP火了。



《私藏浪漫》改編自輕黯的小說《辦公室隱婚》，也是張佳寧主演的第二部現偶。不是眾人皆知的高熱IP，沒有資料驚人的流量演員陣容，與奧運撞檔，卻絲毫不影響它在現偶賽道的熱度。不得不說，《私藏浪漫》的突出重圍，張佳寧功不可沒。

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掰開了看，《私藏浪漫》就是一部晉江文學大雜燴：先婚後愛+地下秘戀+暗戀文學+救贖文學，溫潤型暗戀男主×治癒系堅韌女主。



站在27歲人生分岔路口的銀行員工塗筱檸（張佳寧 飾），與十年未見的高中校草紀昱恒（魏哲鳴 飾）閃婚，紀昱恒卻空降成為塗筱檸的頂頭上司，兩人不得不開始人前上下級、人後小夫妻的戀愛遊擊戰。

看似是先婚後愛，其實是男主十年暗戀轉正。年少時紀昱恒因父親自殺事件，遭遇街坊冷眼、同學霸淩，只有塗筱檸在雨中向他遞過一把傘，「凡事要朝前看。」

大學時，紀昱恒遺憾錯過表白機會，直到塗筱檸與前男友分手，他才「趁虛而入」。

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就男女主設定而言，其實很不匹配。紀昱恒從小到大都是校草兼學霸，海歸高材生，年紀輕輕已是銀行部門經理；溫柔顧家，情緒穩定，做飯好吃，專一又長情。



而塗筱檸的人設是，隨和善良，清醒樂觀，笑容燦爛。至於其他硬體條件，跟男主相比，都趨於普通。

這種類灰姑娘的設定，放在女頻網文裡做夢還行，拍成電視劇很容易「不落地」。男女主若是差距過大，觀眾不會急於嗑糖，反而產生質疑：「憑什麼？」

更不消說，男女主是在不對等的情感濃度裡逐漸靠近的。飯局上偷偷牽手，吃醋了車內強吻、隱秘角落壁咚……

這種讓人上頭的戲份，想要自然好看、讓觀眾產生代入感，除了CP感這種「玄學」外，女主角的表現尤為重要。

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張佳寧飾演的塗筱檸「有好幾副面孔」。在爸媽和婆婆面前，是愛撒嬌的乖姑娘，笑起來惹人疼愛。在公司裡，是資歷最淺的小妹妹，談業務時有種初生牛犢不怕虎的莽勁兒，坐班時有打工人的班味兒。在紀昱恒面前，塗筱檸經歷了兩個階段。



一開始，她面對紀昱恒是拘謹的，表面上她是被主動求婚的那個，其實內心帶著敏感和自卑，一是對方的世俗條件確實過於優秀，二是誤以為紀昱恒心中另有白月光。

她總是在心動和局促中反復橫跳，少女心思真實又可愛。互相確認心意後，工作之外的塗筱檸就變成了一隻嬌俏黏人的小貓。張佳寧很擅長用小表情為人物增色，貼貼、纏脖子、挽胳膊、靠肩膀、喵喵拳這種情侶日常小動作，被她演繹得活潑靈動，觀感清爽舒適，絲毫沒有工業糖精的做作感。

張佳寧長相鄰家，氣質堅韌，活潑與倔強兼具，表演時很有靈氣。年齡雖然來到30+，眉眼間卻仍有少女的純真爛漫。笑起來甜美，哭起來可憐巴巴，懟起人來伶牙俐齒，很適合現偶的雜草成長型女主。

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因而，隨和善良的塗筱檸，也並非現偶常見的軟柿子型女主。每當暗戀男主的白富美唐羽卉（許瀟晗 飾）趾高氣昂地使喚她倒咖啡、整理資料時，塗筱檸都會平靜地回應，把對方懟得啞口無言。

劇情裡，面對唐羽卉劈頭蓋臉的數落，不等紀昱恒護著，塗筱檸直接梗著脖子吵了回去。善良可以，聖母不行。捍衛愛情，決不退縮。自然親近的對手戲，讓張佳寧與魏哲鳴產生的不僅是CP感，而是少見的「夫妻感」。

魏哲鳴其實是近兩年「人夫賽道」、「先婚後愛賽道」的種子選手，在《私藏浪漫》之前，他已經連續主演了多部小成本現偶，如《完美先生和差不多小姐》、《賀先生的戀戀不忘》、《金牌客服董董恩》、《對你不止是喜歡》等等，組過許多CP，但只有小範圍聲量。

直到《私藏浪漫》，很多人才第一次嗑到魏哲鳴的CP。站在張佳寧旁邊，魏哲鳴的內娛存在感忽然提升了。

張佳寧有「內娛孔孝真」那個味兒了。

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上一個因為與張佳寧的CP過於出圈而風評大好的人，是屈楚蕭。在《一閃一閃亮星星》裡，張佳寧第一次成為救贖文學女主角。她飾演的林北星穿越回高中時代，探究陌路校友張萬森（屈楚蕭 飾）的死因，意外發現張萬森對自己從兒時起的暗戀和守護。



劇中的張佳寧，既有十八歲林北星的元氣可愛、天真無厘頭，又演出了註定失去愛人的傷心欲絕和破碎感。

那段時間，只要出現張佳寧的哭戲，彈幕上都是密密麻麻的「張萬森，下雪了」。而站在張佳寧旁邊，乖張叛逆的屈楚蕭就自動變成內斂柔情的張萬森。僅一部劇，張佳寧就奠定了自己在現偶賽道的號召力和基礎盤。

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許多人對張佳寧的初印象，是《知否知否應是綠肥紅瘦》裡的盛如蘭，盛家嫡出五小姐，明蘭（趙麗穎 飾）的五姐姐。

張佳寧演的如蘭，驕縱卻不惹人嫌，觀眾對她的稱呼多是「如蘭小可愛」。另一部分人對她的印象，源於她的血緣標籤，「溫太醫的侄女」。

在《甄嬛傳》中飾演溫實初的張曉龍，既是中戲老師，也是張佳寧的親舅舅。由於張佳寧從小父母離異，張曉龍幾乎擔任了爸爸的角色。

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在舅舅的鞭策下，張佳寧16歲就考上了中戲，潛心磨煉演技。由於長得小、不拔尖，在學校大戲和小作品裡，張佳寧經常演小孩，「所以就習慣了自己不站在C位。」



或許是本著這樣的心態，張佳寧無論演哪種類型的角色，都有個特點：討喜。尤其很容易獲得女性觀眾的憐愛。

《如懿傳》中天真聰穎的穎妃，《歡樂頌》系列中勤奮幹練的酒店經理朱喆，《喬家的兒女》中明朗知性的常星宇，都頗有觀眾緣。

張佳寧在《私藏浪漫》媒體見面會時說，由於自己長相普通，戲裡跟一個從漫畫裡走出來的男生戀愛，可能會讓女性觀眾更容易產生代入感。

這或許能夠解釋張佳寧演戲時的親和力，但掩蓋不住一個演員默默努力多年的光芒。

接下來，張佳寧還有編劇趙冬苓的新作《沙塵暴》、高群書導演《刑警的日子》兩部刑偵劇待播，與黃曉明合作的諜戰劇《潛淵》正在拍攝中。

像張佳寧這樣有靈氣、戲路寬、清醒又努力的演員，希望再多一些、再紅一些。

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