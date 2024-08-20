元奎逝世｜回顧香港一代武打大師星途　憑《方世玉》首奪金像獎

近日，成龍發微博紀念「元家班」65周年，透露「七小福」之一的元奎已於兩年前因病去世。在同門師兄弟中，元奎名聲不太響亮。這與他主要從事幕後工作有關，但以動作導演的成就而論，他不亞於成龍和洪金寶。



元奎1951年生於中國香港，參演電影130餘部，大多為配角或客串。他執導電影三十餘部，作為動作導演的電影超六十部。他的動作設計風獨樹一幟，以飄逸而剛勁著稱，真實與美感並重。

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與《新龍門客棧》、《英雄》等影片的動作導演程小東比，元奎的動作設計更加寫實，拳拳到肉。而與《太極張三豐》、《黃飛鴻之男兒當自強》的動作導演袁和平比，又更多了幾分瀟灑靈動。



元奎奪得第13屆金像獎最佳動作指導的作品是《方世玉》，片中比武招親的擂臺被設計為木樁高塔，重頭打戲借鑒了傳統舞獅技藝。李連杰扮演的方世玉在木樁間上下翻飛，與「未來丈母娘」李小環高臺奪繡球，極具觀賞性。

方世玉劫法場的橋段，元奎又利用刑場的空間特點，讓李連杰與趙文卓在低矮的木台下匍匐對打，貢獻了一場教科書級別的「腿功」大戰。此外，與周星馳合作過《賭聖》的元奎，還給這部影片增加了無厘頭喜劇元素。

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在該片第二部《方世玉續集：誰與爭鋒》中，元奎更是親自下場，出演了苗翠花的師兄李國邦。「安全第一」是李國邦的口頭禪。元奎把這個小人物演繹得活靈活現。同時親自「示範」了一場以一打十的大場面，動作行雲流水、乾淨俐落。



同為李連杰主演的臥底警匪片《給爸爸的信》，是被片名耽誤的優質動作電影。李連杰與童星謝苗花樣玩繩索的父子雙打，極具視覺張力。而于榮光利用穿、脫西服施展的招式，更是魔術一般流暢養眼。

到了電影《中南海保鏢》中，飾演超級保鏢的李連杰玩起了動作加槍戰，元奎巧妙利用環境因素，處處化腐朽為神奇。英雄救美格外驚心動魄，李連杰與鄒兆龍爭搶水龍頭的大戰堪稱神來之筆。

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如果說在傳統武俠功夫片中，元奎還不是最拔尖的，他在時裝動作片這一賽道上，做到了頂尖水準。除此之外，元奎作為動作導演，還有《新少林五祖》、《霹靂火》、《鼠膽龍威》等諸多優秀作品。



李連杰成為功夫巨星，得袁和平和元奎助力最多。李連杰的正東電影公司能站穩腳跟，元奎更是居功至偉。元奎身故兩年後才傳出消息，讓熟悉香港電影的觀眾格外感傷。他的名字有人知曉，他的作品與世長存。

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