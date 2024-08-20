雞排妹鄭家純同死敵決戰《拳上》？陳沂提2因素拒同台：你不怕嗎

台灣網紅亞洲統神（張嘉航）近日因為不滿蹦闆（呂育銓）嘲諷他是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，雙方展開了一場激烈的口水戰。



現在，這場爭端即將從線上走到線下，兩人將在拳擊節目《The Cage 拳上 2024》上正面對決，這場比賽預定於今（2024）年12月21日進行，戰火一觸即發。而經常針對各種時事發表看法的「大砲型」網紅陳沂，也對此事發表了自己的評論。

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她質疑統神是否因為財務困難，才會「紆尊降貴」、「淪落」到參加這樣的比賽，並認為如果統神和他的哥哥國動（張葦航）對決，或許更具看點。至於是否有可能與她的宿敵鄭家純（雞排妹）在《拳上》節目中對決，陳沂坦言，這個問題經常被提起，但她的回答始終如一：「絕不可能。」

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陳沂給出了兩個理由來解釋她的立場，首先，她表示，鄭家純永遠是她的手下敗將，她絕不會與一個有前科的人同台。其次，她嘲諷鄭家純可能會利用MeToo運動來讓比賽提前結束，「你們在場的各位可能都會收到她的律師函。人人都有可能成為下一個翁立友，你不怕嗎？」她這番話不僅重新提起了鄭家純過去控訴翁立友的事件，也充滿了濃濃的諷刺意味。

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貼文曝光後，隨即吸引大票人熱議表示：

「真的不用自己降格跟前科太太同台」

「我覺得你今天的文很X，嘲諷點滿」

「沒有不可能，只有價格不夠高。」

「沂，比較想看你跟阿祥（羅志祥）在台上一起合唱戀愛達人」

「對戰雞排妹？？？我比較想看妳對戰國棟」。



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