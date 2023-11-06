Elkie莊錠欣煮麻油雞飯遭周子瑜一句串爆　不和傳聞卻不攻自破

Elkie從韓團單飛，近期積極在台灣發展。她過去曾傳出和子瑜不和，但子瑜媽媽在最新的YT影片中，和Elkie一起煮麻油雞飯，子瑜也在旁協助，直接破除不和傳言。



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CLC前香港籍成員Elkie（莊錠欣）和來自台灣的子瑜、舒華交好，不過就在Elkie開始發展大陸市場後，社群平台上的合照被刪除，因此不和傳聞不脛而走。Elkie雖曾出面解釋，她受訪時也多次提到和子瑜、舒華之間都有聯絡，但粉絲還是半信半疑。

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子瑜媽媽日前在個人YouTube頻道上傳最新影片，直接在標題寫出和Elkie合作，兩人一起下廚，子瑜還在旁吐槽「到底會不會到最後還是要點外送呢」，讓粉絲忍不住笑出來。而這次合體也證實了她們感情不變，未來可能同框機率會越來越高。

子瑜媽媽在最新的YT影片中，和Elkie一起煮麻油雞飯，子瑜也在旁協助。（截圖）

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