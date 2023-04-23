黑寡婦會否回歸Marvel？施嘉莉祖安遜新回應曝光　揭與她不和真相

施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson／思嘉莉喬韓森）自從在2021年演出《黑寡婦》（Black Widow）之後，就宣告已經正式離開Marvel漫威影業。



她日前登上在《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列中飾演「小辣椒」的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow／葛妮絲派特蘿）的節目《The Goop Podcast》上與她對談，提到自己未來是否還會參與漫威電影宇宙作品演出，直言：「我已經結束了，章節已完結，我完成了所有該做的事！」強調不會回歸。

施嘉莉祖安遜其實早在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）就已結束戲份，最後的漫威電影便是「黑寡婦」。

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即便施嘉莉祖安遜認為自己不會回歸，但也訪問桂莉芙柏德露是否有意回歸，桂莉芙柏德露則說自己的角色並未死亡，所以還是可以回歸，「是嗎？如果是64歲的小辣椒，也很好啊」，施嘉莉祖安遜則笑答「他們不會放妳走的」。

施嘉莉祖安遜、桂莉芙柏德露在《鐵甲奇俠2》初次合作，當時曾傳出兩人不和，兩人大笑指出那是謠言，施嘉莉祖安遜還說：「妳在那部電影中對我太好了！我當時非常害怕，妳可以對我很差的，但妳對我太好了！我在那部電影中完全離開了自己的舒適區。」

桂莉芙柏德露則說所有人都非常高興施嘉莉祖安遜願意演出，並表示：「我很高興有另一個女性演員在身邊。」

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