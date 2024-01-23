周子瑜莊錠欣IG獻出「最大尺度」濕身合照　齊浸溫泉撇不和傳聞

韓國女團TWICE成員子瑜日前放假回台，帶著定延、志效四處遊玩；而她也曬出與莊錠欣（Elkie）泡溫泉的照片，力破先前傳出的「決裂」謠言，依舊維持良好友誼。



子瑜22日在IG發文，曬出與Elkie的合體照，只見她穿上粉色連身泳裝，對方則是同款的藍色連身泳裝，在頭上綁上可愛的蝴蝶結裝飾，2人頂著素顏泡溫泉，更是獻出「最大尺度」的合照；而Elkie也寫下：「她教會了我潑水（水濺教學?water splash tutorial…?)」2人互相潑水、嘟起嘴玩親親，好交情不言而喻。

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事實上，Elkie過去曾以南韓女團「CLC」出道，她與同在南韓發展的周子瑜、 (G)I-DLE成員葉舒華，3人是眾人皆知的好友，不過，她2020年與經紀公司CUBE娛樂解約，隨後便前往大陸發展，她當時無預警刪除與子瑜的合照，2人此後再也沒有同框過，被外界猜測「閨蜜情」破裂。

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不過，Elkie去年赴台宣傳時，親自解釋是避免雙方公司有所顧慮，才會做出「刪照」行為，當時也有先告知子瑜，而她也直言外界攻擊她「蹭子瑜熱度」，仍導致她相當難受，但也透露對方反而安慰她；如今她與子瑜的最新合照曝光，流言也不攻自破。

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