試當真忍笑片除Anson Lo仲有黎明走音片　網民：唔見黎明Fans鬧？

YouTube頻道「試當真」近日是非多，先是與盧瀚霆（Anson Lo）有關的忍笑片風波，以及《公開試當真》主角18歲DSE學生滕毅康因於DON DON DONKI盜竊而被定罪。不過事件餘波未了，日前試當真發布於「忍笑鐵人耐力賽」會員頻道短片，20條考驗參加者忍笑能力的短片中，有一條是Anson Lo的 《Hey Hey OK!》MV片段，令Anson Lo Fans神徒勃然大怒，覺得他們心地差、取笑其偶像。Anson Lo表示未有因事件感不快，會接受不同評論，而試當真亦已就事件致歉，承認拿捏不當，蘇致豪日前都就事件解畫，澄清並非嘲笑Anson Lo，而是想與前兩段跳舞片連接去鋪排搞笑效果，可惜誤判神徒反應。

「認真毛」發佈了一條影片標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，其中一條片是Anson Lo MV，因而激嬲神徒。（網上圖片）

Anson Lo表示無受事件影響心情，指任何評論都對自己有幫助。（資料圖片/葉志明攝）

豪哥表示自己放Anson Lo的片段，不是嘲笑他，而是承接前兩條片的鋪排製作反預期效果，無心傷害同業。（YouTube@試當真）

不過不論鏡圈內外，都有聲音指部份神徒反應過激，不少鏡粉發文強調神徒還神徒、鏡粉還鏡粉，希望外間別一竹篙打一船人，甚至有人重貼梅艷芳的訪問片段，呼籲作為粉絲應冷靜，指：「歌迷有時都要冷靜啲，因為佢哋所作所為會直接影響歌手形象，佢俾人嘅觀感，自己最好都理智啲。人哋講咩冇必要理，講實力咋嘛。如果你覺得你偶像係有實力嘅話，佢一定會得到㗎！唔需要咁大嘅反擊同情緒不滿。」獲幾千人讚好，激讚是金石良言。

梅艷芳的一段舊訪問片，獲讚是金石良言。

亦有人表示，其實古天樂《今期流行》、陳偉霆《Taxi》都一樣被笑足多年，問：「點解唔笑得？」又認為自《歡樂金宵》年代，都常常有藝人戲謔甚至醜化其他藝人表演，根本只是小事一樁，作為Fans無需生氣，同樣地也有人覺得試當真無需道歉及「跪底」。

古天樂即使已是影壇大亨，仍久不久有人提起《今期流行》，更時常叫他再表演。（MV）

陳偉霆更因一曲《Taxi》被笑足「的士陳」多年。（MV）

有支持者覺得他們沒必要道歉，又認為大家笑《今期流行》都笑足好多年，為何不可笑Anson Lo。（YouTube@試當真）

而其實今次忍笑片中，亦有兩條黎明短片，一是他1991年參加華東水災賑災籌款活動唱《對不起我愛你》走音的片段，泰妹、力臻、葉巧琳、卡姐都忍不住大笑；而另一條片是黎明多年前出席禁毒活動，坦言自己來自一個破碎家庭，以往在英國讀書時，曾經有同學向他遞上一支大麻，卻被他婉拒了，原因卻非他知道「不可一不可再」的道理，而是：「因為那些錢是我爸爸供我讀書用的，我想就算我真的要食的話，也是將來我自己賺到錢才買，不會用爸爸的錢。」這條片都引起不少人失笑。

黎明在華東水災賑災籌款上的走音片，逗得泰妹及其他嘉賓大笑，可能好多新一代都未聽過。（YouTube@試當真）

至於另一條黎明在禁毒活動上講「要食大麻就自己賺到錢先買」的片段，豪哥睇過不止一次仍然笑爆。（YouTube@試當真）

有網民就留言：「黎明啲Fans都冇出嚟X爆試當真啦！」、「黎明唱歌走音，自己嘅歌迷都忍唔住笑，冇必要咁敏感。」、「點解黎明條片就唔洗道歉和下架 為何要向神徒和教主跪低 試當真應該詳盡解釋」、「召喚黎明fans﹗試當真道歉﹗」、「點解唔為黎明道歉，你哋拿捏個標準係乜嘢？」