黃曉明與Angelababy離婚後多次公然拖新女「她」被批Level爭太遠

大陸小生黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚後，同年傳出和網紅葉珂交往，雖然雙方都未公開承認，但屢次被拍到疑似一起出遊或約會，外界已默認2人戀情，近日又有狗仔拍到七夕情人節當天，黃曉明帶著葉珂約會，小倆口互動親密。



大陸狗仔「娛樂圈趙大明白」昨（21）日爆料，葉珂七夕情人節到橫店探班正在拍戲的黃曉明，兩人趁拍戲空檔享受兩人世界，手牽手去看電影，黃曉明打扮低調，身穿黑色T-shirt、戴著棒球帽和口罩，似乎擔心被認出來，不過女方很大方，穿著平口爆乳裝配白色長褲，雄偉上圍呼之欲出。

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影片曝光後，不少網民狂虧：

「女的跟baby真不是一個檔次」

「以為他們只是玩玩」

「一個想不想被拍到，一個巴不得被拍到」



普遍對於這段戀情不太看好。

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