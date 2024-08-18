出道試鏡被要求食紙巾　女星提陳年𤓓事好尷尬　最終突圍成功爆紅

台灣女星王淨近期主演新片《鬼才之道》，在片中飾演即將面臨消失的孤魂野鬼「同學」，進而開啟了一段昇華價值的存在之旅。日前王淨接受台媒《TVBS新聞網》的專訪，提到了出道至今的點點滴滴，以及自己第一次試鏡難以直視的崩潰過往。



王淨在片中飾演的「同學」，為了在鬼界生存，不得已參加了選拔，但卻在試鏡時出盡洋相，而王淨透露，其實自己現實生活中也有類似的經驗，當初還沒開始拍戲時，曾去試鏡過廣告，讓她當下決定自己完全無法勝任這樣的工作：「他拿一包衛生紙給我，要我想像成是漢堡，然後吃的津津有味，但我那時候沒有上過表演課，就很僵硬的看著鏡頭含了一口，因為實在太尷尬了！」沒想到最後面試者還因為她的表現略顯無奈。

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而片中王淨從小到大就不斷辜負家人期待，即使變成鬼後仍一事無成，她笑說，其實現實生活中自己踏上演藝圈早就是辜負家人期待的一件事，王淨坦言，自己家人都在醫界就業，家中沒有人是走娛樂圈，也因此起初家人十分擔心：「但可能我是家中年紀最小的，所以在做決定的時候往往都會先斬後奏。」



但王淨也透露，媽媽從當初的不懂、不諒解，到最後會默默包場支持她的作品，「他會默默買交換券或者是包了一個沒有我的場，然後不告訴我」。另外，王淨笑說，其實剛踏入演藝圈時，媽媽還會到現場盯她拍戲，但看到工作人員都是女生還有烈姐（李烈）後，就沒有再到現場盯場了：「她覺得把小孩子交給烈姐沒有問題的」。

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最後，聊到了自己在演藝圈中的貴人，王淨笑說：「要說第一個的話應該是連奕琦吧！因為她找了我拍《癡情男子漢》。也是她開始讓我認識表演是什麼！」但王淨也表示，自己隨後加入了李烈的公司，在拍攝《返校》之後也讓她的對於表演的理解達到另一個層次。電影《鬼才之道》目前已上映。

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