72歲女星臨老自爆「曾做小三17年」連正宮都知：最好命就是那時候

台灣資深女星恬娃作風大膽、相當敢言，曾為了力挺郭台銘當台灣總統，放話拍寫真，近來她斜槓開「恬娃歌坊」，未料才維持2個月就收攤。恬娃接受台媒《TVBS新聞網》專訪，談到事隔5年重回經營歌坊，認識多年的7位常客陸續當了天使，每月店內開銷至少9萬元（台幣），有感消費人數有落差，加上體力大不如前，關門賠了一個月租金，好好專注在新戲《找到處女》劇本上，將人生中7個男人的情感寫進故事中，其中更有她與已婚人夫外遇17年的過往，意外曝光小三身分。



恬娃捲起長褲露出膝蓋的瘀青，透露開店2個月，就在店裡重摔2次，地段競爭，她每天都傳訊邀歌友們來唱歌，大嘆其中一位年紀4、50歲的歌友才陪著她開店，卻因低血壓驟逝，「睡覺就沒有起來了，人生真的很無常，我很珍惜每分每秒，這個人很好！」恬娃和結婚16年的前夫育有一女，她開心表示老天給她一個乖女兒，女兒和女婿在北京從事電影領域的工作，兩人非常登對，直呼自己有福報。

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為了維持身體狀態，恬娃時常做伸展操拉筋，自信表示：「我的Q度（意即柔軟度）還可以！」她分享近期專注學電腦，想盡快完成心中的劇本，談起刻骨銘心的戀情，恬娃自招當了17年小三，對方是禮儀公司的老闆，交往期間元配都知道她的存在，她直呼當時男友都會給她生活費，日子過得好不快樂。



談到人夫舊愛，恬娃難掩羞怯表示：「那時候剛離婚，我想買房子，我很努力，他說他會幫我。他很愛他的家庭，不能違反他的規矩，他回家，我這個人就是斷掉，他在外面，他就是我的，我甘願，這輩子人家說我小三，我這輩子最好命的就是當小三的時候。」後來男方退休，回歸家庭，兩人才分手。

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恬娃曾放話要拍寫真，問她目前規劃的進度？恬娃笑說：「沒有要拍了，以前體格很棒，現在好差，我以前都很喜歡穿露的，現在不敢穿了，因為有位圈內姐姐跟我講『到了一個年紀，最好讓人家用想的，想以前就好了』，我封奶了！」



現階段恬娃努力學電腦，已成立公司「好心好報」，最近將開放戲劇《找到處女》的募資，目標要集資到2700萬元（台幣），她說腦海中已有劇情大綱，最近要著手開始寫，將自己活到百歲的故事寫下，心目中的新戲人選是陳漢典，女主角則是經過她培訓選出，希望有興趣的人可以一起來參與。恬娃對生死看很開，她表示媽媽去年過世，以花葬安息，位置跟黃鴻升（小鬼）當鄰居，未來希望能住在媽媽旁邊，與媽媽相伴。

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