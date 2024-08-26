周星馳《少林女足》最後6強暗藏2個激靚大馬女神　Aries入圍即喊

星爺（周星馳）去年公開宣佈正在籌備新作品《少林女足》，並決定面向全球選拔女主角，吸引了來自世界各地的美女踴躍參與。對此，馬來西亞就有兩位美女代表被星爺翻牌選中，分別是模特兒兼演員Sandra Lim林雪卉&演員兼主持人Aries Kwan關麗葒！在最新海選決賽中，Aries Kwan更是成功闖入了6強，將於下個月來到香港與星爺進行一對一的面試。此消息一出，立即引發了網友們的高度關注和熱議。



在上次星爺翻牌的影片中，Aries通過重現電影《賭俠》中的經典橋段，並巧妙融入一些搞笑元素，成功贏得了星爺的青睞，觀眾們也被她的演技笑翻。經過五個月的激烈選拔，Aries從最終的37位入圍者中脫穎而出，成功闖入6強，當中包括：姚方、Bonnie蔡南筠、張天一、楊昀茜、關麗葒和謝采紋（采子）。日前，Aries現身臺灣，參加了《少林女足》海選決賽的活動。

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Aries在採訪中透露，為了準備這次的海選，她特地重溫了所有星爺的電影，並模仿和學習了一些經典片段。她表示，雖然一開始並沒有感受到太大的壓力，但當她親臨現場，看到眾多評審時，還是不免感到緊張。她回憶起自己第一次在現場見到星爺本人時，被對方的強大氣場所震懾，面試過程中身體不由自主地顫抖，整個人顯得有些茫然，幾乎是在懵懂中結束了那場面試，但她也興奮的表示終於見到了自己的男神。

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海選活動結束之後，Aries在個人IG上分享了這份喜訊，並曬出拿獎的照片，配文寫道：「感恩！阿彌陀佛！謝謝所有愛我的人，也感謝偶像@stephenchow&@talentscoutasia，我會再努力提升自己。」她回憶起，當聽到自己名字被宣佈入圍時，完全不敢相信，也情不自禁的流下眼淚。她還透露，整個過程其實非常不容易，壓力也很大，而且每一位參賽選手都表現得非常出色。此外，Aries對於自己在海選中的表現並不滿意，她表示接下來會繼續努力提升自己，加強演技！距離最後一輪面試還有一個月的時間，讓我們一起為Aries加油，期待她能夠成功代表馬來西亞，成為《少林女足》的女一啊。

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