女歌手著性感比堅尼登台曬火辣身材：一個人在舞台上其實很孤單…
撰文：聯合新聞網
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第19屆捷運盃街舞大賽24號晚舉辦總決賽，主辦單位邀來蔡詩芸、GX、國蛋、陳芳語、U:NUS等多組藝人接力開唱，陳芳語更穿上比堅尼上陣，露出一大截火辣蠻腰，讓粉絲尖叫不已。
U:NUS以歌曲〈100％〉開場，隨後陳芳語與舞者帶來性感的〈Say What〉，表示有時候覺得一個人在舞台上其實很孤單，能夠在台下跟大家一起互動讓她充滿能量，認為能夠站在舞台上跳舞是很幸福的事。
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蔡詩芸同樣火辣上陣，演唱〈GOAT〉時疑似監聽耳機出了狀況，當場「喊卡」暫停了演出，並向觀眾表示：「因為唱現場，我必須要聽得到自己的聲音，為了表演完整度，希望大家可以讓我重來一次！」這是她堅持呈現給大家的完美演出，快嘴饒舌展現Live實力。
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