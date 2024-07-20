性感女歌手一字馬曬蜜桃臂　趁歐洲國家盃著呢件衫向英格蘭打氣

Wireless Festival是一年一度的超大型嘻哈、饒舌音樂節，在英國倫敦舉行，從2005年開始，已連續辦了20屆，而今年請到的人氣歌手包含：Nicki Minaj、Future、Ice Spice、21 Savage、Gunna、Doja Cat以及Don Toliver。



Doja Cat表演太秀，一字馬讓人忍不住多看幾次

Doja Cat目前正在進行巡迴演唱會，以宣傳他的第四張錄音室專輯《Scarlet》，而英國倫敦的Wireless Festival正是歐洲巡迴的最後一站，接下來他將返回美國，準備9月21日、28日的最後兩場演出。

Doja Cat作為壓軸登場，熱唱了一個多小時。（影片截圖）

Doja Cat向粉絲展示一字馬絕活，讓所有人放聲尖叫。（影片截圖）

在前段Doja Cat表演歌曲〈Gun〉時還來上了一段火辣的熱舞。（影片截圖）

在前段Doja Cat表演歌曲〈Gun〉時還來上了一段火辣的熱舞。（影片截圖）

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而在本次的Wireless Festival上Doja Cat真的是卯足了全力，且恰巧他的表演正好是歐國盃決賽前夕，所以他不僅身穿手繪的英國國旗連衣裙，也在演出到一半時大喊：「英格蘭，加油！」

＊Doja火辣的裝束來自土耳其裔英國時裝設計師Dilara Findikoglu訂製，而混搭在連衣裙裡頭的則是Agent Provocateur的蕾絲丁字褲和漁網襪，另外，鞋子是GIABORGHINI的Phoebe高跟鞋。



Doja Cat作為壓軸登場，熱唱了一個多小時，而在前段他表演歌曲〈Gun〉時還來上了一段火辣的熱舞，並向粉絲展示一字馬絕活，讓所有人放聲尖叫，後續這段表演被取其精華並放到網上，讓許多網友都忍不住大喊：

「這誰受的了！」

「無聊影片，浪費我三小時」

「在所有貓貓之中沒人比Doja Cat更性感。」



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