36歲娛圈渣男宣布再婚 3年半前出軌拋妻棄子零工作拖3女上山隱居
撰文：聯合新聞網
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日本男星東出昌大2020年初被媒體爆出出軌同劇女演員唐田英里佳，這段不倫戀長達3年，同年7月底與老婆杏離婚，三個孩子都由女方撫養，而他也成為眾人口中的「渣男」，如今他宣布再婚，對象是女星松本花林。
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東出昌大出軌離婚後，與他合作十年的經紀公司也解約，也因此接不到工作，一度跑到山上在野外獨居過著狩獵的生活，沒想到因此被電視台報導出來，這期間還有3名女星與他一起在山上隱居，松本花林就是其中一位。
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之後竟還因此人氣回溫，復出拍電影，現在東出昌大透過自己的YouTube頻道，向外界公布喜訊，松本花林已經懷孕，預計明年春天孩子出生，兩人也會正式成為夫妻。
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