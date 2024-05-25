新垣結衣做你老婆「還會想出軌嗎」？網民一面倒點出超現實原因

日本八卦部落客瀧澤GARESO（滝沢ガレソ）在社群媒體上爆料，稱「跟知名女演員合作劇後閃婚的歌手，最近出軌了一起主持節目的NHK主播」，所有線索指向因合作《僱傭妻子》（又譯《逃避可恥但有用》）而結為連理的星野源、新垣結衣，以及曾和男方合作過的主播林田理沙。消息一出隨即遭到當事人否認，新垣結衣也更改X（前Twitter）自介欄力撐老公。



對於「國民老婆」傳出被出軌，有PTT網友發問如果老婆是新垣結衣會不會想出軌，底下大批網友給出一個超現實回答，認為外貌並不影響出軌。

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PTT一名網友發文「老婆如果是新垣結衣等級，不可能劈腿吧？」在事發後引起熱烈討論，文中原PO點名不少外貌亮眼的女星，包括新垣結衣、波多野結衣、有村架純、平手友梨奈、黑嘉嘉、周子瑜、林志玲、林襄等人，指出他們都是男人的夢中情人，並發問若有這樣的另一半，根本不可能心猿意馬。

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不過底下網友卻一面倒點出現實原因，紛紛認為就算再漂亮還是會看膩，「老實說吃膩了就會想換，很正常」、「會膩」、「再好吃的食物每天吃也是會膩的」、「看久總是會膩」。另一篇文「太太是新垣結衣還是會外遇？」底下也是不少人留言表示會膩，不過也有人點出內在個性比外貌重要，「交往要持久重要的是個性，不是外表」、「人皮囊外表會老會醜會膩，要長久真的不是看外表」、「看外表評判真的很膚淺」。

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