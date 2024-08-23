出軌女歌手入圍周星馳少林女足最後6強　用真名參賽搏鹹魚翻生？

喜劇天王周星馳再度回歸影壇，推出最新力作《少林女足》（女足），在台灣進行海選，日前公布6名幸運兒，謝采紋（采子）獲選成為最後6強之一，將與周星馳本人進行一對一的面試，被問即將見到周星馳，心情如何，她瞬間嗨喊「周星馳是我人生願望清單當中，最想要見到的人」。



采子以本名參加，是否有想要重新出發的意思？一旁評審則幫忙解釋：「因為報名必須用本名報名，我們希望是因為回到表演本身，不希望有人因為知名度或話題而有特權出現。」

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至於原本是歌手，為何突然想轉型接觸演員這條路？采子透露，由於自己之前有接到獸醫相關的電影，才開始上表演課，後來發現對自己對戲劇很有興趣，才會因此報名參加《少林女足》的台灣海選：「我們大家都是在接到通知後，只有幾天的時間準備，應該都是睡不著覺的。」

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根據在場的3位面試官透露，評選標準包括聲音、台詞、形體、表演，問答測試溝通能力，星爺是否有給什麼必要的條件呢？面試官則說細節方面無法透露，但確定此次台灣海選的6位中選者能與周星馳一對一面試，大約在今年8、9月就會安排入選者在香港與周星馳見面。

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