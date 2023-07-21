姜濤殺入台灣影壇　夥女神宋芸樺拍新戲　9月首度赴台會寶島姜糖

台灣電影《我的天堂城市》集結姜濤、宋芸樺、姚淳耀、魏蔓、李嘉文等港台演員合作，今日再宣告香港團體MIRROR人氣偶像姜濤將會赴台宣傳，這位曾讓銅鑼灣變「姜濤灣」的偶像，首度赴台與粉絲見面。



出道至今已有四部破億台幣電影的女神宋芸樺，在《我的天堂城市》難得獻出大量英文對白，曾提名金馬影后的她，再次展現堅強實力！該片描述離家遠赴紐約打拚的故事，宋芸樺特別錄製短影片，化身「最寂寞的宋芸樺」，以20秒搶先看短影音呼應角色心情。

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宋芸樺在影片裡說：「寂寞是需要被理解，我都不知道我在這城市做什麼？在這裡每個人都有事情可以做、有人可以見、有家可以回。很多時候，我覺得我好像漂浮在空氣中，尋找著一個理解我的人…」影片在官方IG帳號發布後24小時內吸引超過千人按讚、逾2萬人觀看。

香港演員姜濤2018年奪得香港選秀節目冠軍，進而組成偶像團體MIRROR出道，他個人單曲〈Dear My Friend〉在YT有2372萬點擊，進入史上最高點擊粵語歌前十。近期他與團員一起登上日本FIRST TAKE頻道獻唱，可見頗受肯定。

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今年4月他24歲生日，香港「姜糖」們（姜濤粉絲的稱呼）自掏腰包讓香港市民免費搭乘電車。當天姜糖包下印有姜濤生日應援廣告的電車駛入銅鑼灣，現場萬人空巷，人海齊唱生日快樂歌，警力都出動維持秩序，銅鑼灣變成「姜濤灣」。

前年他22歲生日時，報導指有粉絲送他一塊紐西蘭的地。去年中，他赴紐約拍攝電影《我的天堂城市》，許多當地粉絲接機，有人專程從多倫多搭9小時長途車前往，可見他魅力無遠弗屆。

姜濤確定會在電影《我的天堂城市》於台灣上映前赴台，屆時會與主演們一同出席宣傳活動。

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