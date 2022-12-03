減肥｜宋芸樺出道8年體重一直維持43公斤！瘦身4招拒當「小腹人」

台灣女藝人宋芸樺出道8年以來，體重一直維持在43公斤，好身材穿上中空裝禮服，讓她在今年金馬獎中被稱為「紅毯第1美」！



讓她維持易瘦體質的菜單曝光，營養師評比：照她這樣吃，可以避免餐後血糖驟然升高，就能減少脂肪合成效應，真的不容易變胖！

宋芸樺瘦身4招（按圖👇👇👇）

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炫「腹」4招不藏私全都露

宋芸樺穿上中空裝禮服，不只露出迷人小蠻腰，還有漂亮的腹肌。她不藏私地透露她8年來維持43公斤的體重的祕訣，有以下4招：

1. 選擇飽足感強的食物

食物主要選擇熱量低，但飽足感強的食物，如膳食纖維豐富、蛋白質豐富、含水量高的五穀雜糧和蔬果，海鮮、肉類、奶蛋或豆製品及蛋白質。

2. 慢慢減重

宋芸樺瘦身時不求快速，她認為愈急著減肥愈有壓力，完全被體重數字控制。要瘦得久，就是把良好的飲食和運動變成「習慣」。

3. 細嚼慢嚥

宋芸樺吃東西的習慣，是每一口都確實咀嚼，先吃青菜後吃肉，而且吃火鍋時不沾醬，飲食清淡。

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4. 規律運動

據說這次走金馬獎紅毯身姿更美妙，宋芸樺除了控制飲食外，更加強運動，體脂大降8％，身材更緊緻。宋芸樺過去曬過居家運動菜單，包括「12分鐘核心運動+20分鐘毛巾操+40分鐘瑜伽」，可以拉伸肌肉，線條更美好。

控制餐後血糖上升 養成「不易胖」體質

台灣台安醫院營養師陳俞均表示，根據宋芸樺的飲食模式，走的是「控制餐後血糖上升幅度」模式，因為減重者最忌餓太久，突然大吃而血糖急速上升，導致脂肪合成效應快速反應，很快把熱量轉為脂肪儲存起來。她選擇的是原態、高纖的五穀雜糧熱量低、營養密度高，蛋白質選擇中低脂肉類和海鮮，都能使餐後血糖穩定上升，不易合成脂肪，所以不易發胖。

而宋芸樺提到的「慢慢瘦才瘦得久」，陳俞均也表示，根據臨床上發現，很容易復胖的，通常是快速減重的人。因為快速減重通常是採取積極控制的手段，讓人很難長期執行。最好的減重速度是約每周減0.5到1公斤，也就是1個月減1到2公斤，才不容易遇到體重停滯期，而且執行度高、復胖率最低。

另外，細嚼慢嚥也是減重者要學會的第1步，陳俞均說，在減重教學時，規定學員每1口至少要嚼20下到30下，通常在短時間內就可以看到很好的減重效果。因為細嚼慢嚥可以傳導大腦「我飽了」的訊息，每餐可減少攝食10％到15％的熱量，很容易就看到減重成效。而利用有氧運動代謝熱量、核心運動和重量訓練則能維持肌肉線條，看起來更有型！

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這樣做，拒當「小腹人」

很多人雖然不胖，但是卻有小腹，或是肚子瘦不下來，無法像宋芸樺這樣「炫腹」。陳俞均提醒，想要避免小腹突出，最重要就是「不能吃太快」。她建議如果要減少腹部脂肪，飲食要多選原態食物，如糙米、十穀米，而肉食則選擇肉片、魚肉等原肉，而不要選擇丸子等加工肉類。同時要細嚼慢嚥、改變進食順序，先吃菜、再吃肉，最後吃澱粉類食物。

如果餓了很久才進食，陳俞均提醒先喝有蛋白質、有熱量的均質飲品，如牛奶、豆漿或燕麥奶等，可以緩和胃酸的傷害，還能避免熱量快速被轉化成脂肪，養成不易胖體質。

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