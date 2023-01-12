柯震東傳毀容最新消息曝光　宋芸樺34字揭他「還在一些狀態裡…」

【柯震東傳毀容／宋芸樺／Netflix／乩身】柯震東拍攝Netflix台劇《乩身》，傳出被無人機撞傷臉部險些破相，還縫了30幾針，曾合作電影《月老》及昔日同門好友宋芸樺日前出席Disney+台劇《台灣犯罪故事》活動時被問及此事，她透露也是看到新聞才知道這件事，有傳了訊息關心對方，得知目前無大礙就沒再多追問：「沒有問那麼多，因為他還在自己的一些狀態裡，但是有報個平安，希望他趕快好起來。」希望好友早日康復。



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柯震東受傷後也透過劇組發出聲明，表示現場都有符合拍攝安全標準，無人機也都有螺旋槳葉保護罩包覆，並無發生爆炸意外，目前劇組正在積極調查意外真實發生的原因，柯震東的戲分目前已暫停拍攝，劇組表示：「希望他可以有足夠的時間休養與康復，等到確認完全康復後才會回到劇組參與拍攝，劇組目前會先復工拍攝其他場次。」

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