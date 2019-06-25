宋威龍被奪未成年初吻即爆紅！「旺夫」宋芸樺曾助攻捧紅3大男神

台灣青春愛情片女神宋芸樺在新戲《我的青春都是你》拍檔新一代男神宋威龍，譜出青梅竹馬甜蜜戀曲，片中有場浪漫Kiss戲，拍攝當時宋威龍還未滿18歲，他的「未成年銀幕初吻」就獻給了宋芸樺，讓他害羞說：「吻完之後腦袋一片空白，不太敢直視宋芸樺。」

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宋芸樺演出青春愛情片經驗豐富，從《等一個人咖啡》、《我的少女時代》、《帶我上月球》到《我的青春都是你》，經歷了不同的愛情滋味，她笑說：「我人生暗戀經驗都奉獻給電影，基本上每部片都要暗戀一個人。」她也形容暗戀有很多酸甜苦辣在心中，過程很值得去體會，大家不要害怕，要好好體驗人生的不同感受。

宋芸樺更展現超強「旺夫運」，跟她談過「銀幕戀情」的男星們，都在合作後人氣攀升：王大陸成為亞洲男神、劉以豪後續出演《比悲傷更悲傷的故事》後榮登億萬票房男星，宋威龍也在拍完《我的青春都是你》後，戲約不斷獲封「新一代國民校草」。宋芸樺表示，她對宋威龍的第一印象是「人很帥」，個性和電影中的學霸角色很不一樣，是個活潑的大男孩。

宋威龍則對片中一場吻戲最印象深刻，原來拍攝當時他才17歲，銀幕初吻就獻給宋芸樺，而且是由他「主動」霸氣吻上去（《我的青春都是你》劇照）

宋威龍則對片中一場吻戲最印象深刻，原來拍攝當時他才17歲，銀幕初吻就獻給宋芸樺，而且是由他「主動」霸氣吻上去，他現場刻意隱藏緊張情緒，事後才害羞說：「很怕尷尬，也會心跳加快，吻完之後腦袋一片空白，不太敢直視宋芸樺。」宋威龍也回憶起自己學生時期的暗戀心情，下課的時候明明不想去廁所，但非要去，就為了看心儀的女生一眼，但路過心儀的女生卻要裝作不在乎和高冷。

《我的青春都是你》由柴智屏、馮凱監製，新銳導演周彤、代夢穎執導，宋芸樺和宋威龍共同主演，並集結林妍柔、黃俊捷、金士傑、王月等優秀演員，該片在大陸首週末票房已賣破千萬人民幣，接下來將陸續在台灣、新加坡、馬來西亞等地上映，各地粉絲都迫不及待，情侶、好姐妹準備相約進戲院感受初戀的酸甜苦澀。

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