31歲靚仔男神被傳拍新劇受傷停工 需視康復情況決定幾時回歸
撰文：聯合新聞網
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朴寶劍與金所泫主演JTBC新劇《Good Boy》，JTBC這個月初公開朴寶劍打拳、滿臉傷的劇照，讓人超期待朴寶劍變身金牌拳手！不過昨（29）驚傳朴寶劍因拍攝受傷中斷拍攝。
據韓媒《stardailynew》報導，經紀公司The Black Label表示朴寶劍在拍攝《Good Boy》動作戲時受了輕傷，正接受治療，會先暫停拍攝，再視恢復狀況回歸拍攝。
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《Good Boy》講述奧運金牌選手們經特招成為警察，一起打擊犯罪的故事，朴寶劍在片中飾演拳擊金牌得主「尹東柱」，金所泫則是射擊金牌得主「池漢娜」，該片陣容還包括李相二、許城泰、太元碩，也分別為擊劍、摔跤、鐵餅奪牌選手，而吳正世則在片中飾演白天是勤勉的公務員，晚上則變身惡之陰影「閔柱永」。
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