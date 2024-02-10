臨時劫案專訪｜任賢齊拍神鎗手險失明　揭受傷內幕：甚麼都看不見

任賢齊與郭富城、林家棟合演的新片《臨時劫案》在今年賀歲檔期上映。片中他飾演充滿愛心的社工，卻被金錢壓力逼到打算鋌而走險搶錢還債，卻引發一連串荒謬的趣事。任賢齊近期接受台媒《TVBS新聞網》專訪時，除了聊到拍攝點滴外，也透露了自己過去曾因拍戲視網膜衝擊險瞎眼，更聊到自己在疫情隔離期間於酒店內跑完半馬的故事。



任賢齊透露，自己過去在拍攝《神鎗手》時，差點失明：「那時候我拿槍頂著嫌犯問口供，然後黃曉明要從遠處開槍射嫌犯頭部滅口，當時我們的動作戲都是玩真的，所以會在很近的距離做爆破，那一個小凹槽中有火藥，本來是往前方爆破，但因為那個演員會掙扎亂動，所以最後火藥直接往上衝，往我的臉部炸裂。」

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任賢齊坦言，在爆炸那一瞬間自己眼前一片空白甚麼都看不見：「我那時候覺得我應該瞎掉了，甚麼都看不見了，我第一次覺得很慌！」後來送院後，醫生告訴任賢齊他的視網膜受到衝擊，但好在沒有穿孔，要他休養幾天。但任賢齊表示，當時的助理在出診間後馬上告訴任賢齊：「裡面的護士超漂亮！」讓任賢齊氣炸直說：「我他X哪看的到！」之後回診時，任賢齊第一件事不是關心視網膜狀況，而是親眼見證護士顏值：「我助理沒騙我！真的漂亮！」

另外，聊到了身體狀況，任賢齊透露，自己在拍攝《跑馬》時，為了要暴肥，身體所有指數都不及格：「那時候三高、脂肪肝整個指數都不及格，所以後面我就要慢慢調養回來，但因為我們其實以外食為主，很常吃一些黑白切、內臟的東西，還是會注意膽固醇太高的問題。」

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也因此，任賢齊只要生活中有空檔就會做簡單的核心運動，維持身體健康，「像是胯下擊掌或是打拳訓練敏捷度和速度，讓你的協調性會俐落一點」。而他也指出，自己在疫情期間，因仍到處接工作，所以前後隔離了13次之多，當時更曾在隔離套房中跑完了兩萬多步的半馬：「那時候我們田中馬拉松要宣傳，我的助理就說我在隔離也沒事做，建議我跑個半馬做宣傳，我真的在酒店房間一直繞圈跑了兩萬步，像倉鼠一樣，最後達標時我差點吐出來。」

任賢齊笑說，自己在跑完後田中馬拉松的主辦單位覺得很有趣，還提議任賢齊可以挑戰全馬，讓任賢齊聽完又好氣又好笑的直說：「我直接跟他們說：『你們去X吧！』」而過年期間，任賢齊剛好在美國、歐洲做巡迴表演，正好能與在美國念書的女兒一起吃年夜飯。最後，問起任賢齊對於過農曆新年的深刻回憶，他笑說：「小時候比較簡單，鞭炮亂放，整條街都在路邊賭博，然後就穿著新衣服出門逛街，也不知道在逛什麼。」

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