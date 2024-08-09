33歲歌后倒數3個月開騷突然受傷　嘆「照顧好身體還是最重要…」

孫盛希剛奪得金曲歌后，接著於11月9日首度空降北流，舉辦《「I」 Can't Be Left Alone》演唱會，近期勤練舞卻不慎傷到腰，幸而靠復健及休息逐漸恢復，她有感而發：「照顧好身體還是最重要的事情！」



不過孫盛希坦言無法讓自己空閒下來，某天驚覺竟然半年沒發新作品了，立刻召集公司同事開會，下定決心在演唱會前要推出全新單曲，早鳥門票於9日中午12點在udn售票網啟售，她開心跟粉絲相約11日到統一時代百貨台北店，參加演唱會簽票會。

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而孫盛希提到鑲金之後，海內外演出邀約不斷，還有戲劇邀約上門，內心感到非常驚喜，自己也很想嘗試看看，她說：

身邊很多人鼓勵我可以接觸演戲。

期待未來能給大家看不同的面貌。

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