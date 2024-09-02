女星被繼父性侵長達9年「為媽媽一直啞忍」患卵巢癌腫瘤達12厘米

台灣藝人許寀菁（妞妞）曾是女團「Super7」團長，團體解散後她還是有持續主持活動及發片，她日前上JET「新聞挖挖哇」，分享被繼父性侵長達9年的心酸故事，她雖向媽媽求助，但媽媽竟反過來質疑是她勾引繼父，讓她相當心碎，而她在念專科時竟罹患卵巢癌，腫瘤長達12厘米，可說是命運多舛。



許寀菁說，中一時媽媽和繼父結婚，還有一個大她1歲的姊姊，一開始繼父對她百般疼愛，讓她感受到不曾有過的家庭溫暖，因此她也把繼父當親生父親看待，喜歡跟繼父撒嬌，只是這樣的生活，在她16歲時一切變調，有次媽媽和姊姊外出工作，繼父酒後竟對她性侵得逞，事發後她把自己鎖在廁所不斷哭泣，繼父敲門她不敢出去，最後繼父竟用硬幣開鎖，並安撫她「妳放心，我會跟愛妳媽媽一樣愛妳，妳不能跟媽媽說，妳知道媽媽的個性，講了會發生什麼事，妳很清楚」，她為了媽媽，只好委屈往肚裡吞。

【圖輯】點圖放大看更多許寀菁（妞妞）照片👇👇👇

+ 24

後來繼父食髓知味，一直到她高職3年級，有天她試探性問媽媽，如果繼父趁酒醉性侵她，媽媽會不會相信，媽媽說「如果是真的，那就是妳勾引他」，她知道媽媽的反應後傷心欲絕，個性變得自卑，從早到晚拚命工作，還要兼顧學業，讀專科時發現卵巢癌，「腫瘤有12厘米，卵巢已經反轉變黑，醫生說如果再不開刀，可能性命不保」，才趕緊開刀割掉一邊卵巢。

【相關圖輯】大S一早批中老公出軌！盤點康熙來了7個神預言「他」性侵入獄服刑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

李立群遭酸牆頭草「風聲一緩和就潛回大陸」 罕見回應了

威尼斯影展／小布甩開裘莉大方牽手新女友 克隆尼感謝拜登退選

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】